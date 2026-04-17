3 doenças silenciosas que podem começar pela boca e como prevenir

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Esther Morais
Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:57
A saúde bucal vai além da estética e pode impactar diretamente o funcionamento do organismo. Estudos recentes apontam que infecções na boca podem favorecer inflamações sistêmicas e permitir a entrada de bactérias na corrente sanguínea, atingindo órgãos vitais como coração e cérebro.
De acordo com especialistas, a cavidade oral funciona como uma importante porta de entrada para microrganismos. Inflamações, feridas e doenças gengivais podem facilitar a disseminação dessas bactérias pelo corpo, elevando o risco de doenças graves.
Entre as principais condições associadas estão:
Doenças cardiovasculares
Problemas como gengivite e periodontite podem contribuir para inflamações crônicas e favorecer a formação de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC.
Comprometimento cognitivo
Pesquisas indicam que bactérias originadas na boca podem alcançar o cérebro e estar relacionadas a processos inflamatórios que, ao longo do tempo, podem contribuir para doenças neurodegenerativas, como a demência.
Infecções e inflamações sistêmicas
Cáries profundas e infecções dentárias podem evoluir de forma silenciosa e, ao atingirem a corrente sanguínea, provocar impactos em diferentes partes do corpo, além de comprometer a qualidade de vida e a alimentação.
Muitos desses problemas evoluem sem sintomas evidentes nos estágios iniciais. Sinais como sangramento gengival, mau hálito persistente, retração da gengiva, sensibilidade e mobilidade dentária devem servir de alerta.
A prevenção é considerada a principal forma de evitar complicações. A recomendação inclui escovação adequada, uso diário do fio dental e acompanhamento regular com o dentista. O controle de fatores como tabagismo e diabetes também é importante para reduzir riscos.