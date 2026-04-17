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3 doenças silenciosas que podem começar pela boca e como prevenir

Problemas bucais podem afetar coração, cérebro e aumentar riscos sistêmicos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:57

Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal
3 doenças silenciosas que podem começar pela boca e como prevenir Crédito: Freepik

A saúde bucal vai além da estética e pode impactar diretamente o funcionamento do organismo. Estudos recentes apontam que infecções na boca podem favorecer inflamações sistêmicas e permitir a entrada de bactérias na corrente sanguínea, atingindo órgãos vitais como coração e cérebro.

De acordo com especialistas, a cavidade oral funciona como uma importante porta de entrada para microrganismos. Inflamações, feridas e doenças gengivais podem facilitar a disseminação dessas bactérias pelo corpo, elevando o risco de doenças graves.

Entre as principais condições associadas estão:

Doenças cardiovasculares

Problemas como gengivite e periodontite podem contribuir para inflamações crônicas e favorecer a formação de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC.

Comprometimento cognitivo

Pesquisas indicam que bactérias originadas na boca podem alcançar o cérebro e estar relacionadas a processos inflamatórios que, ao longo do tempo, podem contribuir para doenças neurodegenerativas, como a demência.

Infecções e inflamações sistêmicas

Cáries profundas e infecções dentárias podem evoluir de forma silenciosa e, ao atingirem a corrente sanguínea, provocar impactos em diferentes partes do corpo, além de comprometer a qualidade de vida e a alimentação.

Muitos desses problemas evoluem sem sintomas evidentes nos estágios iniciais. Sinais como sangramento gengival, mau hálito persistente, retração da gengiva, sensibilidade e mobilidade dentária devem servir de alerta.

A prevenção é considerada a principal forma de evitar complicações. A recomendação inclui escovação adequada, uso diário do fio dental e acompanhamento regular com o dentista. O controle de fatores como tabagismo e diabetes também é importante para reduzir riscos.

Tags:

Doença

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