IBGE

População idosa cresce rápido na Bahia e já representa 1 em cada 6 moradores

Número de idosos cresce 7,2% em apenas um ano, maior avanço por faixa etária

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:11

Número de idosos aumentou Crédito: ReproduçÃO

A população idosa da Bahia registrou o maior crescimento entre todas as faixas etárias do estado e já representa 16,6% dos moradores. Entre 2024 e 2025, o número de pessoas com 60 anos ou mais aumentou 7,2%, o equivalente a mais 108 mil indivíduos, chegando a 2,464 milhões de habitantes nessa faixa etária, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.

O avanço reforça a tendência de envelhecimento da população baiana, que vem sendo observada ao longo dos últimos anos. Pela primeira vez desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012, a participação dos idosos na população do estado igualou a média nacional, também de 16,6%.

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Apesar do crescimento desse grupo, a Bahia manteve ritmo lento de expansão populacional geral. Em 2025, o estado chegou a 14,85 milhões de habitantes, com aumento de apenas 0,1% em relação ao ano anterior - cerca de 21 mil pessoas a mais. Foi o quinto menor crescimento proporcional entre as unidades da federação.

O envelhecimento da população também aparece quando se observa a evolução ao longo do tempo. Desde 2012, o número de pessoas com 60 anos ou mais na Bahia aumentou 64,9%, o que representa cerca de 970 mil idosos a mais em pouco mais de uma década. Naquele ano, esse grupo correspondia a 10,5% da população estadual; agora já representa quase um em cada seis moradores.

Segundo a PNAD Contínua, o crescimento populacional recente da Bahia tem se concentrado justamente nas faixas etárias a partir dos 30 anos, com destaque para os idosos, que registraram a expansão mais significativa tanto na comparação anual quanto no acumulado da série histórica.

Pessoas que moram só

Esse movimento também tem impacto direto na forma como as famílias se organizam no estado. O aumento da população com 60 anos ou mais ajuda a explicar, por exemplo, o avanço do número de pessoas que passaram a morar sozinhas na Bahia, que cresceu de forma expressiva entre 2024 e 2025, especialmente entre idosos.