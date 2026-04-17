MUDANÇA

Bahia tem o 2º maior índice de pessoas morando sozinhas no país, aponta IBGE

Idosos puxam mudança no perfil dos lares

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:53

Morar sozinho Crédito: Reprodução

A Bahia passou a ter, em 2025, a segunda maior proporção de pessoas morando sozinhas entre todos os estados do país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo IBGE, 22,3% dos domicílios baianos tinham apenas um morador - o equivalente a cerca de 1,263 milhão de residências.

O crescimento foi expressivo em apenas um ano. Entre 2024 e 2025, mais 167 mil pessoas passaram a viver sozinhas no estado. Metade desse aumento foi puxada pela população idosa, com 82 mil novos moradores nessa condição.

Com isso, a Bahia subiu da quinta para a segunda posição no ranking nacional de lares unipessoais, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (23,5%).

O avanço está diretamente ligado ao envelhecimento da população baiana, tendência que vem se intensificando nos últimos anos.

Idosos puxam aumento de moradores sozinhos

Entre as pessoas que vivem sozinhas na Bahia, quase metade tem entre 30 e 59 anos, grupo que soma 607 mil moradores nessa situação. Já os idosos representam 40,2% do total, com 508 mil pessoas.

Ainda assim, foram justamente os moradores com 60 anos ou mais que mais contribuíram para o crescimento recente desse tipo de arranjo domiciliar.

Entre 2024 e 2025, o número de idosos vivendo sozinhos aumentou 19,2%, o equivalente a 82 mil pessoas.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o avanço também foi relevante: alta de 25,6% em um ano, com mais 30 mil pessoas passando a morar sozinhas.

No total, os homens representam 58% dos moradores solitários no estado. Entre os idosos, porém, as mulheres são maioria: 53,7%.

A população com 60 anos ou mais chegou a 2,464 milhões de pessoas em 2025, representando 16,6% dos habitantes do estado. Em apenas um ano, esse grupo cresceu 7,2%, o maior aumento entre todas as faixas etárias.

Número de moradores de aluguel cresce na Bahia

Outra mudança importante no perfil habitacional foi o aumento do número de pessoas vivendo em imóveis alugados.

Entre 2016 e 2025, o total de moradores nessa condição passou de 1,712 milhão para 2,391 milhões, elevando a participação de 11,8% para 16,1% da população.

Mesmo com o crescimento, três em cada quatro baianos ainda vivem em imóveis próprios (75,4%), índice superior à média nacional, de 68,2%.

Bahia tem 4ª maior população do país e baixo crescimento

Mesmo com mudanças no perfil dos domicílios, a Bahia manteve-se como o quarto estado mais populoso do Brasil, com 14,85 milhões de habitantes em 2025.

O crescimento populacional, porém, foi um dos menores do país. Entre 2024 e 2025, o aumento foi de apenas 0,1%, o equivalente a cerca de 21 mil pessoas. No mesmo período, a população brasileira cresceu 0,4%.