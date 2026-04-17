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Previsão do tempo: feriado de Tiradentes na Bahia terá calor persistente e retorno de chuvas

Sol predomina até sábado, com aumento das instabilidades a partir do domingo em diferentes regiões do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:28

Feriado de sol no Farol da Barra
Feriado de sol no Farol da Barra Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

A previsão do tempo para o feriado prolongado de Tiradentes indica predomínio de sol na Bahia até sábado (18), com mudança gradual nas condições climáticas a partir de domingo (19). Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, há tendência de retorno das instabilidades atmosféricas em diferentes regiões ao longo do período.

Mesmo com a previsão de chuvas em algumas áreas, o calor segue como principal característica. As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado, influenciando a sensação térmica e as condições para atividades ao ar livre durante o feriado.

De acordo com o meteorologista do Inema, Henrique Mendonça, o cenário aponta para variação no tempo, com calor predominante e ocorrência de chuvas isoladas a partir de domingo.

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Sábado (18)

O tempo segue estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas em todas as regiões. Em Feira de Santana, os termômetros podem chegar a 32°C, enquanto em Barreiras a máxima pode atingir 35°C. No litoral, incluindo Salvador, há variação de nebulosidade ao longo do dia, sem redução significativa do calor. No sudoeste, há possibilidade de chuvas rápidas e fracas.

Domingo (19)

Com o retorno das instabilidades, há previsão de chuvas isoladas em várias regiões, mas o calor permanece. As temperaturas podem chegar a 35°C no norte e oeste do estado. No litoral, incluindo Salvador, o dia será de sol intercalado com pancadas de chuva. No centro-oeste, a previsão indica chuvas ao longo do dia.

Segunda-feira (20)

O padrão de instabilidade continua, sem mudanças significativas nas temperaturas. O calor persiste, com máximas acima dos 30°C na maior parte do estado. No litoral, o tempo alterna entre sol e chuvas isoladas, enquanto o centro-oeste segue com pancadas.

Terça-feira (21) – feriado de Tiradentes

No feriado, as temperaturas seguem elevadas, com pouca variação em relação aos dias anteriores. Em Salvador, a máxima deve ficar em torno de 31°C. No interior, cidades como Juazeiro e Barra podem registrar até 35°C ou 36°C. No litoral, a previsão é de chuvas isoladas com períodos de sol, enquanto o extremo oeste pode ter pancadas mais frequentes.

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