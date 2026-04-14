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Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador

Apesar do susto, não houve registro de feridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 22:45

Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Durante uma das viagens de travessia do ferry-boat entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho, na noite desta terça-feira (14), um dos caminhões transportados tombou. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O tombamento ocorreu por volta das 20h, no convés da embarcação Dorival Caymmi, que havia saído de Salvador com destino a Itaparica. Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema ferry-boat, não há registro de feridos nem de danos a outros veículos transportados na embarcação.

Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador

Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais
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Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador por Reprodução/ Redes sociais

A causa oficial do tombamento do caminhão-baú ainda é desconhecida. De acordo com a empresa, os órgãos competentes foram acionados para a realização de perícia, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do incidente.

“No caso do barco, será feita uma averiguação antes de retornar à operação, mas uma análise preliminar indica que não houve avarias. A ITS reforça que todas as medidas necessárias foram adotadas e segue acompanhando o caso junto aos órgãos competentes”, informou a companhia.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o veículo aparece tombando no convés, em meio a outros veículos. Passageiros sugeriram que as condições do mar possam ter influenciado o ocorrido. “O barco está balançando tanto que o caminhão virou”, disse um deles.

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