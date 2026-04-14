CRIME

Motorista com placa adulterada atropela agente de trânsito e é preso em cidade da Bahia

Suspeito foi preso em flagrante em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:32

Veículo foi apreendido Crédito: Divulgação

Um motorista foi preso em flagrante no Complexo de Delegacias de Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (13). Ele é suspeito de atropelar um agente de trânsito durante uma tentativa de fuga.

O homem, residente no bairro Mangabeira, foi flagrado nas imediações do Centro de Abastecimento conduzindo uma Montana, com a placa parcialmente coberta por papel e pregadores, por volta das 7h.

“Ao perceber a aproximação do agente de trânsito, que se dirigia ao veículo para observar todos os caracteres da placa, o motorista deu ré, atingindo de forma dolosa o agente e fugindo em seguida”, afirmou o superintendente municipal de Trânsito, Ricardo Cunha.

Ao tentar fugir do local, o motorista foi acompanhado por agentes de trânsito, que solicitaram apoio da Guarda Municipal. Ele foi abordado na região da Rodoviária. “O condutor foi levado até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e lesão corporal dolosa contra o agente de trânsito”, informou o superintendente.