MILIONÁRIO!

Aposta da Bahia leva mais de R$ 6 milhões na Lotofácil; saiba de onde é

Prêmio total de R$ 13 milhões será dividido com mais um bilhete

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:42

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador baiano tirou a sorte grande e vai dormir milionário na noite desta terça-feira (14) após faturar mais de R$ 6 milhões no concurso nº 3661 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 13 milhões será dividido com outro bilhete, registrado na cidade de Ipuaçu (SC).

O bilhete baiano foi cadastrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa, na cidade de Wenceslau Guimarães, no Baixo Sul. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50 e levou para casa o valor de R$ 6.081.209,01.

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Os números sorteados foram: 02-03-04-05-06-07-08-10-12-14-15-19-21-23-24..

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

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Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.