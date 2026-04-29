Cuidado com o "favor": Sete pessoas caem em golpe de aluguel de veículos e geram rombo milionário na Bahia

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Nauan Sacramento
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:10
Um esquema de fraude em locação de veículos que operava a partir de Feira de Santana foi desarticulado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (28). Os criminosos convenciam conhecidos a alugarem carros em seus próprios nomes e, depois, desapareciam com os veículos. O prejuízo acumulado pelas locadoras já chega a R$ 892 mil.
O golpe era baseado na confiança: os suspeitos procuravam ex-colegas de trabalho e pediam seus dados emprestados, alegando que estavam com a habilitação vencida e não conseguiam alugar veículos para trabalhar. Após a retirada nas locadoras, os carros tinham o GPS bloqueado e eram levados para cidades como Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.
O caso foi descoberto quando sete vítimas apareceram juntas na delegacia para denunciar o sumiço dos automóveis. Enquanto prestavam depoimento, uma delas recebeu uma ligação de um dos suspeitos exigindo dinheiro para devolver o veículo. Com essa pista, os policiais agiram rápido e prenderam um jovem de 23 anos no bairro SIM. Ele tentou fugir, mas foi encontrado com dois carros roubados, um deles, inclusive, já estava sem as placas.
Além do homem preso em flagrante, um segundo suspeito foi levado para depor, mas acabou liberado por não ter sido pego no momento do crime; ele seguirá sendo investigado. Agora, a polícia tenta localizar o restante da frota desaparecida e entender se há mais pessoas envolvidas na rede que revendia ou desmanchava esses veículos pelo interior do estado.