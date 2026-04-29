FRAUDE

Cuidado com o "favor": Sete pessoas caem em golpe de aluguel de veículos e geram rombo milionário na Bahia

Grupo enganava amigos e conhecidos alegando CNH vencida para retirar automóveis

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:10

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um esquema de fraude em locação de veículos que operava a partir de Feira de Santana foi desarticulado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (28). Os criminosos convenciam conhecidos a alugarem carros em seus próprios nomes e, depois, desapareciam com os veículos. O prejuízo acumulado pelas locadoras já chega a R$ 892 mil.

O golpe era baseado na confiança: os suspeitos procuravam ex-colegas de trabalho e pediam seus dados emprestados, alegando que estavam com a habilitação vencida e não conseguiam alugar veículos para trabalhar. Após a retirada nas locadoras, os carros tinham o GPS bloqueado e eram levados para cidades como Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.

Prisão após tentativa de extorsão

O caso foi descoberto quando sete vítimas apareceram juntas na delegacia para denunciar o sumiço dos automóveis. Enquanto prestavam depoimento, uma delas recebeu uma ligação de um dos suspeitos exigindo dinheiro para devolver o veículo. Com essa pista, os policiais agiram rápido e prenderam um jovem de 23 anos no bairro SIM. Ele tentou fugir, mas foi encontrado com dois carros roubados, um deles, inclusive, já estava sem as placas.