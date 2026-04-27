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Professor de instituição federal é investigado por crimes sexuais contra alunas adolescentes

Segundo a PF, servidor teria feito “abordagens inadequadas” com estudantes

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:15

Professor de instituição federal é investigado por crimes sexuais contra alunas adolescentes Crédito: Divulgação PF

Um professor de uma instituição federal de ensino no Amazonas é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira (27), por suspeita de crimes contra a dignidade sexual de adolescentes.

A ação, batizada de Operação Sala Segura, teve início a partir de informações encaminhadas por órgãos de proteção e pelo Ministério Público Federal, que apontam a prática de condutas irregulares por parte do servidor público federal.

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De acordo com as investigações, o professor teria feito abordagens inadequadas a alunas adolescentes, inclusive por meio de aplicativos de mensagens. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Durante a operação, foram cumpridas medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, entre elas mandado de busca e apreensão e o afastamento do investigado de suas funções.