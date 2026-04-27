Criança morre após cair de cavalo horas depois de desfile em campeonato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:57
Uma criança de 9 anos morreu após cair de um cavalo na noite de quinta-feira (23), em Marquinho, na região central do Paraná. O acidente aconteceu poucas horas depois da menina participar do desfile de abertura de um campeonato esportivo.
Ana Júlia da Silva competiria na modalidade campeira no dia seguinte, mas a prova foi cancelada em respeito ao luto. O caso ocorreu no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da cidade, onde participantes estavam acampados para os Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu (Jarcans).
Segundo o boletim de ocorrência, após a queda, a criança ficou presa ao estribo e foi arrastada pelo animal. Ela chegou a ser socorrida e levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Natural de Candói, a menina praticava montaria e laço desde os 2 anos de idade e era conhecida no meio esportivo por acumular troféus e premiações.
As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil do Paraná. Familiares relataram que o cavalo teria se assustado antes de disparar.
Em nota, a Prefeitura de Marquinho informou que o acidente ocorreu fora da área de competição e destacou que a criança recebeu atendimento imediato. Já a Prefeitura de Candói decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas nas escolas municipais onde a menina estudava.