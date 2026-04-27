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Esqueça os 10 mil passos: Estudo mostra que o benefício da caminhada começa muito antes

Evidências mostram quantos passos são necessários para sair do sedentarismo e oferecer ganhos importantes para o coração, o humor e a longevidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:52

Inserir atividades físicas, como caminhadas, na rotina ajuda a manter a saúde vascular (Imagem: Brocreative | Shutterstock)
Esqueça os 10 mil passos: Estudo mostra que o benefício da caminhada começa muito antes Crédito: Imagem: Brocreative | Shutterstock

Em um mundo cada vez mais parado — entre telas, reuniões e horas sentados — a pergunta é inevitável: caminhar realmente conta como atividade física ou é pouco para fazer diferença na saúde? A ciência responde de forma clara: vale — e muito. Um grande estudo publicado na revista The Lancet mostra que aumentar o número de passos diários está associado a menor risco de morte e de diversas doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e até sintomas depressivos.

“A caminhada é uma das formas mais democráticas de atividade física. Não exige equipamento, pode ser feita perto de casa e se adapta a diferentes níveis de condicionamento. Além dos benefícios físicos, caminhar também está associado a melhora do humor, redução do estresse e maior sensação de bem-estar — especialmente quando praticada ao ar livre”, afirma o médico nutrólogo, Nataniel Viuniski, especialista em obesidade, mestre em nutrição e alimentos, e membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
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Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
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Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock

Mas não é só. A análise também revelou outra boa notícia: não é preciso atingir os famosos 10 mil passos por dia para colher benefícios importantes. Durante anos, essa meta virou quase um “mandamento fitness”, repetido em aplicativos e relógios inteligentes. No entanto, os dados indicam que cerca de 7 mil passos diários já estão associados a ganhos expressivos para a saúde.

Na análise, pessoas que caminhavam em torno de 7 mil passos por dia apresentaram risco até 47% menor de morte por todas as causas quando comparadas àquelas que davam cerca de 2 mil passos diários — um nível considerado muito baixo e próximo do sedentarismo. Por outro lado, 4 mil passos por dia já foi associado a reduções relevantes de risco. “Isso reforça uma mensagem central das diretrizes de saúde pública: qualquer movimento é melhor do que nenhum!”, reforça Viuniski.

Os pesquisadores observaram ainda que, embora o risco continue diminuindo com o aumento dos passos, os ganhos passam a ser menores acima desse patamar para alguns desfechos. Ou seja: mais é melhor, no entanto, sair da inatividade é o que faz a enorme diferença.

Confira as dicas do especialista para incorporar a caminhada na sua rotina de autocuidado e bem-estar:

  • Desça um ponto antes do ônibus
  • Faça pequenas pausas para caminhar no trabalho
  • Use escadas em vez do elevador
  • Transforme ligações em caminhadas
  • Estabeleça metas progressivas de passos e use aplicativos para ajudar a mensurá-las
  • Vá a pé à padaria e deixe o carro na garagem
  • Desafie-se de vez em quando aumentando a velocidade dos passos até se sentir mais ofegante

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