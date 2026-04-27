ELEIÇÃO

'Dona Maria': PT e aliados vão à Justiça contra personagem digital criada por motorista de app

Coligação de partidos aponta possível propaganda eleitoral antecipada

Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:40

Feito com IA, perfil Dona Maria faz sucesso Crédito: Reprodução

A federação formada por PT, PV e PC do B acionou a Justiça Eleitoral para pedir a retirada, das plataformas digitais, do perfil Dona Maria. A conta utiliza um avatar criado por inteligência artificial que simula uma mulher negra de meia-idade com críticas ao governo Lula. Um dos vídeos chegou a 22 milhões de visualizações antes de ser removido do Instagram por excesso de palavrões. As siglas alegam uso de IA e deepfake com finalidade de propaganda eleitoral antecipada.

Levantamento da consultoria Arquimedes divulgado por O Globo aponta que os conteúdos publicados no Instagram somam cerca de 102,1 milhões de visualizações e 10,5 milhões de interações. O total de reproduções equivale a cerca de 140 vezes o número de seguidores, o que sugere que o conteúdo ultrapassa a base própria do perfil, impulsionado por Reels, compartilhamentos e recomendações do algoritmo.

Segundo a reportagem, o responsável pela conta é o motorista de aplicativo Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos. A informação de que os vídeos utilizam inteligência artificial está descrita no próprio perfil, onde ele define Dona Maria como a voz do povo brasileiro de bem e uma personagem criada com IA. Há também um vídeo fixado detalhando o processo de criação do avatar. Segundo Santos, ao longo de quase um ano, ele ajustou o conteúdo para aumentar o engajamento, reduzindo palavrões e evitando citar diretamente nomes de políticos, como Lula, que costuma ser chamado de molusco.

Santos afirma não ser um apoiador fiel de Jair Bolsonaro. "Não me considero bolsonarista. Apoiei o Jair Bolsonaro na eleição de 2018, mas houve momentos em que não concordei com suas atitudes. Vejo até outros políticos da direita que acredito que seriam melhores, como o prefeito de Cuiabá Abilio Brunini, mas no cenário polarizado, como um segundo turno entre Lula e Flávio, faço até campanha para o filho do Bolsonaro", diz. Ele acrescenta que pretende votar no ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema.