INVESTIGAÇÃO

De elogios a abusos: ginecologista suspeito de estuprar pacientes usava 'exames' para cometer crimes

Mais de 20 mulheres denunciam médico por abusos durante atendimentos

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:14

Médico Marcelo Arantes é suspeito de estuprar pacientes em Goiás Crédito: Polícia Civil/Divulgação

O que deveria ser um ambiente de cuidado e segurança se transformou em cenário de traumas para, pelo menos, duas dezenas de mulheres em Goiás. O ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, preso por estupro contra pacientes, tinha um comportamento predatório e sistemático dentro de consultórios em Goiânia e Senador Canedo. As informações são da TV Globo.

As investigações detalham que os crimes não eram impulsivos, mas seguiam um roteiro de manipulação. O suspeito iniciava os atendimentos buscando proximidade emocional, especialmente com mulheres que atravessavam fases delicadas ou jovens que passavam pela primeira experiência ginecológica.

Segundo a delegada Amanda Menuci, responsável pelo caso, o médico construía uma falsa sensação de segurança antes de avançar. “As primeiras consultas normalmente eram marcadas por toques físicos indesejados, perguntas inapropriadas, questões sexuais sobre parceiros e sobre vida íntima”, relatou a delegada.

Marcelo Arantes foi preso suspeito de estuprar pacientes durante consultas em Goiás 1 de 3

Abusos em exames

Com o tempo, o assédio evoluía para atos explícitos de violência. De acordo com os depoimentos, Marcelo Arantes ignorava protocolos básicos de higiene e ética, como o uso de luvas, para satisfazer desejos próprios sob o pretexto de realizar diagnósticos.

“Após, iniciavam-se os atos libidinosos propriamente ditos: exames realizados sem luvas, exames realizados desnecessariamente quando não havia indicação médica para aquele ato, perguntas durante os atos que demonstravam claramente a finalidade libidinosa”, completou Menuci.

A delegada detalhou ainda que o comportamento se repetia de forma quase coreografada. Durante procedimentos como o ultrassom transvaginal, o médico utilizava movimentos que não possuíam qualquer finalidade clínica.

O relato oficial aponta que ele "tocava libidinosamente as partes íntimas delas, quando era exame de toque, tocava os seios juntamente, quando tinha que fazer o exame endovaginal de ultrassom, ficava masturbando a vítima, fazendo movimentos circulares e sempre fazendo muitos comentários que desbordam da prática médica".

Outro ponto que chamou a atenção da equipe de investigação foi o comportamento atípico do médico em gerenciar pessoalmente os contatos das vítimas, ignorando o fluxo administrativo da clínica para manter comunicação direta com as mulheres.

O que diz a defesa

A defesa de Marcelo contesta a necessidade da prisão e afirma que o ginecologista é inocente. Em nota oficial enviada ao portal g1, os advogados argumentam que o profissional já está afastado de suas funções e tem colaborado com os investigadores.

"Primeiramente, porque tem plena confiança em sua inocência. Em segundo lugar, porque ele já se afastou do exercício da profissão e tem contribuído integralmente com a Justiça em todo o curso da investigação", declarou a defesa.