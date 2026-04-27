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Vídeo mostra PMs monitorando empresário morto em abordagem e alegando 'troca de tiros'

Imagens indicam que não houve abordagem antes dos disparos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:18

Empresário foi morto durante abordagem da PM
Empresário foi morto durante abordagem da PM Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras corporais divulgadas pelo Fantástico revelam que policiais militares acompanharam os passos do empresário Daniel Patrício Santos Oliveira antes de ele ser morto a tiros na Pavuna. Os registros mostram o momento em que um dos agentes se aproxima do veículo da vítima e efetua diversos disparos de fuzil.

O caso ocorreu na madrugada do dia 22. Em um dos trechos das gravações, um policial alerta o colega: "Tá descendo o Russo agora!" Pouco depois, a caminhonete de Daniel entra na via e é alvo dos tiros. Conforme a investigação, não havia blitz, bloqueio ou qualquer ordem de parada no local.

O empresário não estava sozinho. Três pessoas que estavam no veículo sobreviveram e aparecem nas imagens logo após os disparos. Após a ação, moradores se aproximaram e questionaram a conduta dos policiais. O agente responsável pelos tiros apresentou uma versão diferente da registrada nas câmeras.

Empresário foi morto durante abordagem da PM

Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
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Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução
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Empresário foi morto durante abordagem da PM por Reprodução

Ele afirmou que o motorista teria acelerado o carro contra a equipe durante uma suposta abordagem. No entanto, os vídeos também mostram o policial orientando como o caso deveria ser formalizado, citando termos como “averiguação de pessoa e veículo”, “troca de tiro” e “legítima defesa”.

A mesma narrativa foi repetida posteriormente em uma ligação telefônica e também na delegacia. Segundo a Corregedoria da Polícia Militar, os registros indicam que os agentes já monitoravam a vítima desde 1h53 da madrugada. Os disparos ocorreram por volta das 3h06.

Durante esse intervalo, os policiais teriam recebido informações de um olheiro sobre a movimentação de Daniel. A partir disso, conforme a apuração, foi montada uma emboscada. Um dos agentes se posicionou na rua por onde o empresário passaria e, ao ver a caminhonete se aproximar, avançou a pé e abriu fogo. Daniel morreu após ser atingido na cabeça.

A vítima tinha 29 anos, era casada, pai de uma criança pequena e trabalhava com eletrônicos. A família se preparava para se mudar para Foz do Iguaçu. Em meio à dor, a viúva cobrou responsabilização: "Eu espero que a justiça seja feita, que não queira esconder a verdade".

Os dois policiais envolvidos foram presos no mesmo dia, suspeitos de homicídio doloso. A Corregedoria informou que a ação não seguiu protocolos operacionais. O Ministério Público apura a motivação do crime, enquanto o governo do Rio de Janeiro declarou que irá indenizar a família da vítima.

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Tags:

Pm Investigação Empresário Morto Daniel Patrício Santos de Oliveira

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