TRAGÉDIA

Empresário é morto com 23 tiros durante abordagem da PM; vítima voltava de festa

Vítima voltava de um pagode com amigos quando foi atingida dentro de picape

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:51

Empresário foi morto durante abordagem da PM Crédito: Reprodução

Um empresário identificado como Daniel Patrício Santos de Oliveira, 29 anos, foi morto a tiros durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava dentro de uma picape ao lado de três amigos quando foi atingido pelos disparos. De acordo da TV Globo, o grupo retornava de um pagode no momento da ação.

Daniel era dono de uma loja de eletrônicos na região onde morava há mais de 20 anos. A versão apresentada pela família contesta a atuação da PM. “Foram 23 tiros. Então, 23 tiros não é ordem de parada. Não teve revide, porque não tinha arma dentro do carro. Meu irmão é mais uma vítima do estado, desse estado despreparado que atira para matar”, afirmou a irmã da vítima, Thaís Oliveira, em entrevista à TV Globo.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o veículo. Durante a ocorrência, o empresário foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A corporação não detalhou oficialmente a quantidade de disparos efetuados.