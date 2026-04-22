POLÍTICA

Vereadora do Nordeste ganha força para ser vice de Flávio Bolsonaro

Estratégia busca ampliar força na região e melhorar desempenho entre mulheres

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:25

Priscila Costa é vereadora em Fortaleza e ganhou força para ser vice de Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução

O nome da vereadora Priscila Costa (PL-CE) passou a circular com mais força nos bastidores da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidata a vice em uma chapa presidencial. A movimentação é defendida por integrantes do entorno do parlamentar, que veem na escolha uma forma de ampliar o diálogo com o Nordeste, de acordo com informações do Blog da Andréia Sadi.

Atualmente vereadora em Fortaleza, Priscila também é pré-candidata ao Senado. Ela preside o PL Mulher no Ceará e ocupa a vice-presidência nacional do partido, ao lado de Michelle Bolsonaro, que comanda o segmento. A parlamentar é ligada à Assembleia de Deus por meio do casamento com um pastor.

Priscila Costa é vereadora em Fortaleza 1 de 9

Apesar do avanço do nome, Flávio ainda não tomou uma decisão definitiva. A possível composição faz parte de uma estratégia diante da avaliação de aliados de que a campanha precisa melhorar o desempenho no Nordeste — região onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem consolidada.

Esse cenário enfraquece, por exemplo, a viabilidade do nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que enfrenta resistência após declarações críticas à região. Outro nome é o da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que ainda aparece como preferência de lideranças do Centrão, mas ela já sinalizou negativamente para a proposta.