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Erro de empresas leva milhares de trabalhadores à malha fina do IR; veja como corrigir

Receita Federal passou a usar e-Social e EFD-Reinf no lugar da DIRF; divergências em informes de rendimentos têm causado retenções

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:41

FACHADA DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL
FACHADA DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL Crédito: REPRODUÇÃO

Falhas no envio de informações por parte de empresas à Receita Federal estão levando milhares de trabalhadores à malha fina do Imposto de Renda neste ano.

A mudança ocorre após a Receita alterar a forma de coleta dos dados dos contribuintes. Em 2026, o órgão deixou de utilizar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e passou a adotar como base as informações do e-Social e da EFD-Reinf.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Os dois sistemas exigem transmissões mensais e apresentam maior complexidade operacional. Enquanto o e-Social reúne dados trabalhistas, a EFD-Reinf concentra informações sobre retenções de tributos feitas pelas empresas. Erros nesses envios podem gerar divergências em relação ao informe de rendimentos recebido pelo trabalhador, o que acaba levando a declaração à malha fina.

Entre os equívocos mais frequentes estão o registro incorreto do décimo terceiro salário como rendimento tributável comum e falhas na indicação do mês em que o pagamento foi efetivamente creditado. Situações como essas provocam inconsistências que travam o processamento da declaração.

O que fazer para evitar erro e corrigir

Para quem ainda não enviou o documento, a orientação é priorizar as informações presentes no informe de rendimentos fornecido pela empresa. Se os dados declarados coincidirem com esse documento oficial, não é necessário adotar nenhuma medida neste momento.

Caso haja diferença entre os dados da declaração pré-preenchida e o informe de rendimentos, o trabalhador deve procurar a fonte pagadora. A empresa é responsável por corrigir as informações transmitidas ou emitir um novo documento atualizado.

Quem já teve a declaração retida na malha fina também deve entrar em contato com o empregador se houver divergência entre os registros. Após a correção dos dados pela empresa, a regularização costuma ocorrer automaticamente em até uma semana.

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Se a fonte pagadora emitir um novo informe de rendimentos, o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora com as informações atualizadas.

A Receita Federal informou que está cobrando diretamente a regularização dos empregadores com maior número de inconsistências. Segundo o órgão, apenas 100 empresas concentram cerca de 100 mil contribuintes retidos na malha fina.

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda termina em 29 de maio. A expectativa da Receita é receber 44 milhões de declarações em 2026, sendo que mais de 14 milhões já haviam sido transmitidas até ontem.

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Imposto de Renda

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