ECONOMIA

Imposto de Renda: governo quer declaração automática e mais fiscalização sobre rendas

Sistema pré-preenchido deve avançar, exigindo apenas validação do contribuinte e ampliando o controle da Receita

Matheus Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:00

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

O fim da era dos formulários complexos no Imposto de Renda está no horizonte do Ministério da Fazenda. A proposta atual busca transformar o ajuste anual em uma tarefa de poucos cliques, na qual o contribuinte apenas valida as informações já cruzadas pelo governo.



O foco é usar tecnologia para monitorar, com mais precisão, rendimentos que muitas vezes não são declarados manualmente, como aluguéis e outras fontes secundárias.



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Prazo e preparação para a declaração

O prazo final para o envio da declaração se encerra em 31 de maio de 2026.

Avanço da declaração pré-preenchida

O governo aposta na consolidação de dados digitais para simplificar a vida do contribuinte. Com a integração de informações de saúde e do sistema bancário, a expectativa é que a maioria das declarações já esteja quase pronta no momento do envio.



A equipe econômica defende que a medida é essencial para modernizar o sistema tributário, tornando-o mais simples e menos dependente de processos manuais, que aumentam o risco de erros e de retenção na malha fina.



Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o avanço deve tornar o Estado mais funcional. “Uma das marcas da minha gestão no MF é exigir uma burocracia mais leve e eficiente. Para isso, precisamos de um Estado com capacidade de atuação mais ágil”, afirmou.



Fiscalização mais rígida e próximos passos

Para o Fisco, a automatização é uma via de mão dupla: aumenta a comodidade para o cidadão, mas também reforça o controle sobre possíveis omissões de renda.



Apesar do otimismo da equipe econômica, a implementação completa do modelo ainda deve passar por debates no Congresso, especialmente em relação à segurança jurídica.

