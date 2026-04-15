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Imposto de Renda: governo quer declaração automática e mais fiscalização sobre rendas

Sistema pré-preenchido deve avançar, exigindo apenas validação do contribuinte e ampliando o controle da Receita

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:00

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

O fim da era dos formulários complexos no Imposto de Renda está no horizonte do Ministério da Fazenda. A proposta atual busca transformar o ajuste anual em uma tarefa de poucos cliques, na qual o contribuinte apenas valida as informações já cruzadas pelo governo.

O foco é usar tecnologia para monitorar, com mais precisão, rendimentos que muitas vezes não são declarados manualmente, como aluguéis e outras fontes secundárias.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Prazo e preparação para a declaração

O prazo final para o envio da declaração se encerra em 31 de maio de 2026.

Avanço da declaração pré-preenchida

O governo aposta na consolidação de dados digitais para simplificar a vida do contribuinte. Com a integração de informações de saúde e do sistema bancário, a expectativa é que a maioria das declarações já esteja quase pronta no momento do envio.

A equipe econômica defende que a medida é essencial para modernizar o sistema tributário, tornando-o mais simples e menos dependente de processos manuais, que aumentam o risco de erros e de retenção na malha fina.

Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o avanço deve tornar o Estado mais funcional. “Uma das marcas da minha gestão no MF é exigir uma burocracia mais leve e eficiente. Para isso, precisamos de um Estado com capacidade de atuação mais ágil”, afirmou.

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Fiscalização mais rígida e próximos passos

Para o Fisco, a automatização é uma via de mão dupla: aumenta a comodidade para o cidadão, mas também reforça o controle sobre possíveis omissões de renda.

Apesar do otimismo da equipe econômica, a implementação completa do modelo ainda deve passar por debates no Congresso, especialmente em relação à segurança jurídica.

A orientação permanece: mesmo com dados pré-preenchidos, a responsabilidade final pelas informações continua sendo do contribuinte.

Tags:

Brasil Imposto de Renda Receita Federal

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