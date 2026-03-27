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Divide aluguel com colega? Veja como declarar no IR 2026 e evitar multa

Saiba como declarar a sublocação e usar o abatimento para zerar o imposto

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:00

Com crédito mais caro, comprar ou continuar no aluguel virou uma conta ainda mais delicada
Como o abatimento do aluguel pode livrar você de pagar imposto extra. Crédito: Freepik

Se você divide o apartamento para economizar e fechar as contas no fim do mês, saiba que o dinheiro que seu colega de quarto te paga deve passar pelo radar da Receita Federal. Muita gente cai na malha fina por achar que esse valor é apenas um "reembolso", mas para o governo, você é um sublocador.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

A regra de ouro é: declare tudo para não ter dor de cabeça depois. A fiscalização está cada vez mais tecnológica e cruza dados de transferências bancárias com facilidade, buscando sinais de riqueza que não batem com o que foi declarado.

Como pagar menos  imposto

O segredo para não ser taxado injustamente está na dedução. A lei permite subtrair o valor pago de aluguel do valor recebido na sublocação. Na maioria dos casos de divisão de quartos, o valor que você paga ao dono do imóvel é maior do que o que você recebe do sublocatário. Isso significa que o imposto fica zerado.

Para que esse benefício valha, você precisa declarar o CPF de quem te paga e manter os comprovantes de pagamento do aluguel original guardados por, no mínimo, cinco anos.

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Riscos da omissão, o barato que sai caro

Esconder o aluguel do quarto pode resultar em multas pesadas e retenção da sua restituição. A Receita Federal utiliza algoritmos que identificam movimentações recorrentes em contas de pessoas físicas. Se você recebe R$1.500 todo mês de um CPF diferente e não declara, o sinal de alerta acende no sistema do Leão.

Regularizar a situação via Carnê-Leão é o caminho mais curto para dormir tranquilo e garantir que sua restituição chegue na data prevista, sem interrupções por investigação de sinais de riqueza.

Tags:

Brasil Economia Imposto de Renda Receita Federal

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