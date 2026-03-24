ECONOMIA

Leão de olho no luxo: Receita Federal monitora redes sociais para pegar fraudes no IR

Gastos elevados no cartão e ostentação na internet entram na mira do fisco em 2026; entenda os riscos de declarar renda baixa e manter padrão de vida alto.

Matheus Marques

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:42

Imposto de Renda Crédito: Imagem gerada por Inteligência artificial / Gemini

Se você é sócio de empresa e mantém um pró-labore no papel apenas para pagar menos imposto, cuidado. O Leão mudou de estratégia em 2026. Agora, a Receita Federal utiliza inteligência artificial para cruzar o seu padrão de vida real com o que você informou na declaração. O objetivo é acabar com o uso de lucros e dividendos para esconder salários altos, uma prática que pode custar caro para o bolso e para a saúde jurídica do seu negócio.

Como o fisco te encontra?

Esquecer de declarar um rendimento é coisa do passado; hoje o fisco te acha pelo rastro do seu dinheiro:

Cartão de crédito: gastos altos em viagens e luxo são confrontados com o seu salário declarado. Se a conta não fecha, o sistema gera uma notificação automática.

Imóveis e carros: a compra de bens de luxo (DOI) por quem declara ganhar apenas um salário mínimo é o principal gatilho para a malha fina.

Vida digital: fotos de viagens internacionais e bens postadas em redes sociais agora servem de prova para a Receita questionar a origem dos seus recursos.

O perigo da multa pesada

Se a Receita Federal entender que você está usando a empresa para pagar suas contas pessoais (como escola de filhos ou faturas de cartão), ela vai cobrar o imposto devido com juros e multas que podem chegar a 150%. Além disso, o que era "isento" passa a ser tributado como salário comum, com alíquotas de até 27,5%. Na prática, a tentativa de economizar vira uma dívida que pode inviabilizar o negócio.

Dicas para não cair na malha fina

Para evitar problemas, a regra de ouro é não misturar as contas. O dinheiro da empresa é da empresa; o seu é o seu.

Salário justo: declare um pró-labore que combine com o que você realmente faz na empresa.

Contas separadas: nunca pague boletos pessoais com o cartão ou conta da pessoa jurídica.