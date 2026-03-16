Xadrez fiscal de 2026 mostra como novas regras tributárias pressionam o Imposto de Renda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 16 de março de 2026 às 10:58
O Imposto de Renda 2026 chega aos contribuintes brasileiros carregando o peso das recentes transformações estruturais na economia. Mais do que um simples acerto de contas, a declaração deste ano reflete o novo ambiente institucional criado pela Reforma Tributária. A regulamentação do sistema tem como um de seus pilares o chamado federalismo fiscal cooperativo. Segundo o Ministério da Fazenda, as novas normas buscam aprofundar a integração entre União, estados e municípios, com mecanismos de gestão compartilhada, fiscalização conjunta e regras mais claras para a distribuição da arrecadação entre os entes federativos.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Um dos eixos recentes da política tributária é a consolidação da taxação sobre fundos exclusivos e investimentos no exterior, prevista na Lei 14.754/2023. A Receita Federal passou a exigir uma declaração mais detalhada de estruturas patrimoniais mantidas fora do país, incluindo trusts utilizados por contribuintes de alta renda. A medida busca ampliar a tributação sobre rendimentos no exterior e contribuir para o esforço de equilíbrio das contas públicas em um cenário de metas fiscais mais apertadas, com maior incidência sobre o topo da pirâmide financeira.
Apesar do discurso de justiça fiscal, a classe média ainda sente a mordida do Leão devido à defasagem acumulada da tabela do Imposto de Renda. A prometida isenção para rendas de até R$ 5 mil mensais, defendida pelo governo como medida de alívio tributário, ainda não entrou em vigor e não se aplica à declaração atual. Para quem presta contas agora, o limite de obrigatoriedade continua baseado nos parâmetros vigentes em 2025.
Houve, contudo, um alívio estratégico: após anos de congelamento, o teto para declaração de bens subiu para R$ 800 mil, e o de rendimentos isentos (como dividendos e indenizações) saltou para R$ 40 mil. Essas atualizações tentam corrigir distorções históricas que obrigavam cidadãos com patrimônio valorizado, mas sem liquidez, a prestar contas desnecessariamente ao fisco.