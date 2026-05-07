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Secretaria baiana abre vagas de emprego com salários de até R$ 4,7 mil; veja cargos

Todas as vagas são destinadas à cidade de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:26

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH)
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) Crédito: Reprodução

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) abriu novas vagas em um processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Ao todo, são 78 vagas para níveis médio e superior, com salários de até R$ 3,8 mil.

Todas as vagas são destinadas à cidade de Salvador. A carga horária é de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de assistente social e jornalista, cujas jornadas são de 30h e 35h, respectivamente.

Saiba quais são as vagas em aberto para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos

Veja vagas por Reprodução
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A remuneração-base para os cargos de nível superior é de R$ 1.788,90, acrescida de uma Gratificação de Função Temporária no valor de R$ 2.021,50, totalizando R$ 3.810,40. As exceções são os cargos de assistente social e psicólogo, cuja remuneração final é de R$ 4,7 mil.

Já o cargo de nível médio oferece salário de R$ 1.610,28, além de gratificação de R$ 1.560,04, totalizando R$ 3.170,32.

As candidaturas poderão ser realizadas entre a próxima terça-feira (12) e o sábado (16). As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico.

O processo seletivo terá validade de um ano. Já a contratação terá duração inicial de 36 meses, podendo ser renovada por igual período.

Veja o edital completo.

Tags:

Bahia Trabalho Emprego Processo Seletivo

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