ECONOMIA

Home care no Imposto de Renda ganha aval da Justiça e amplia dedução para famílias

Tribunal reconhece home care como despesa médica e amplia possibilidade de dedução no IRPF; veja impactos no planejamento fiscal

Matheus Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:22

O setor de saúde é um dos que mais gera postos de trabalho qualificados no país, representando quase 10% do PIB; o avanço dos custos reflete também o investimento em novas tecnologias e na valorização da mão de obra Crédito: Pexels, Karol G

O cenário do Direito Tributário brasileiro ganhou um novo e importante capítulo com a chancela do TRF4 à dedução de despesas com home care no IRPF. Ao reconhecer, em casos específicos, a equivalência entre o atendimento domiciliar especializado e a internação em ambiente clínico, o tribunal oferece respaldo para que contribuintes busquem reduzir a carga tributária anual, desde que atendidos os critérios legais e de comprovação exigidos pelo Fisco.



Doação Imposto de Renda 1 de 4

A Queda do Muro Fiscal: Equivalência de Tratamento

A tese vitoriosa sustenta que o ambiente, casa ou hospital, não altera a natureza da despesa de saúde quando comprovada a necessidade de atendimento especializado. Se há demanda por corpo técnico, enfermagem e equipamentos, o gasto pode ser caracterizado como despesa médica, desde que atendidos os requisitos legais, sem se submeter ao limite aplicado a despesas com instrução.



Essa interpretação jurídica representa um avanço em relação à resistência histórica da Receita Federal, que frequentemente questiona esses abatimentos, gerando insegurança e processos administrativos exaustivos. Ainda assim, a dedução depende de comprovação rigorosa, embora decisões judiciais ampliem o respaldo para quem arca com despesas do próprio bolso em tratamentos contínuos.



Requisitos de compliance, como evitar a malha fina

Para usufruir desse direito, a “lição de casa” é rigorosa. O advogado tributarista Jorge Ricardo da Silva Jr. destaca que a comprovação da necessidade do regime de home care é um dos pilares da dedução. É fundamental que o contribuinte apresente.



Relatório médico: documento detalhado, acompanhado de prescrição formal, que justifique a necessidade do tratamento domiciliar e identifique o profissional responsável.



Rastreabilidade financeira: comprovação de que os valores foram efetivamente pagos pelo contribuinte e não foram reembolsados pelo plano de saúde, mediante documentação idônea.

