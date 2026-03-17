ECONOMIA

Golpe do IR se espalha no Brasil e usa site falso da Receita para roubar dados

Criminosos imitam o portal oficial, criam senso de urgência e já causaram prejuízos altos; veja como identificar a fraude e proteger seu CPF e sua conta bancária

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:06

Portais falsos prometem limpar o nome ou antecipar restituição para roubar senhas e dados bancários Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

O período de prestar contas com o Leão exige atenção redobrada. Criminosos estão replicando com perfeição visual o portal da Receita Federal para capturar dados sensíveis e até aplicar golpes financeiros imediatos. O golpe explora o comportamento do contribuinte, o site clonado gera um senso de urgência, afirmando que o CPF do cidadão está irregular ou que há uma restituição pendente aguardando resgate.



As armadilhas visuais do site falso

Embora as cores e o logotipo sejam idênticos aos oficiais, os sites falsos costumam ter falhas que um olhar atento detecta. Links que não funcionam, erros de português ou campos que pedem a senha do banco de forma direta são alertas vermelhos. Lembre-se que o acesso aos serviços da Receita Federal em 2026 é feito exclusivamente através da conta Gov.br, com níveis de segurança Prata ou Ouro. Se o site pedir seus dados bancários logo na página inicial, feche o navegador imediatamente.

O que fazer se você caiu na rede?

Se você inseriu dados em um portal suspeito, o tempo é seu maior inimigo. O primeiro passo é alterar imediatamente a senha do seu portal gov.br e ativar a verificação em duas etapas. Em seguida, monitore seu CPF através de serviços de proteção ao crédito e registre um boletim de ocorrência eletrônico. A prevenção ainda é o melhor remédio e nunca clique em links de regularização de CPF enviados por WhatsApp. A Receita se comunica oficialmente apenas via caixa postal dentro do portal e-CAC.



5 Sinais de que você está em uma armadilha

Fique atento a estas táticas de engenharia social usadas pelos golpistas.

Senso de urgência - mensagens dizendo que seu CPF será cancelado em 24 horas se você não clicar no link.

Promessa de facilidade: sites que prometem antecipar sua restituição do IR 2026 mediante o pagamento de uma taxa de agilização.

Meios de pagamento suspeitos: a Receita Federal nunca pede PIX para contas de pessoas físicas ou empresas. O único meio de pagamento oficial é o DARF.

Erros de português: portais clonados costumam ter erros gramaticais sutis ou links (como fale conosco) que não funcionam.