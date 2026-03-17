Golpe do IR se espalha no Brasil e usa site falso da Receita para roubar dados

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Matheus Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 19:06
O período de prestar contas com o Leão exige atenção redobrada. Criminosos estão replicando com perfeição visual o portal da Receita Federal para capturar dados sensíveis e até aplicar golpes financeiros imediatos. O golpe explora o comportamento do contribuinte, o site clonado gera um senso de urgência, afirmando que o CPF do cidadão está irregular ou que há uma restituição pendente aguardando resgate.
Embora as cores e o logotipo sejam idênticos aos oficiais, os sites falsos costumam ter falhas que um olhar atento detecta. Links que não funcionam, erros de português ou campos que pedem a senha do banco de forma direta são alertas vermelhos. Lembre-se que o acesso aos serviços da Receita Federal em 2026 é feito exclusivamente através da conta Gov.br, com níveis de segurança Prata ou Ouro. Se o site pedir seus dados bancários logo na página inicial, feche o navegador imediatamente.
Se você inseriu dados em um portal suspeito, o tempo é seu maior inimigo. O primeiro passo é alterar imediatamente a senha do seu portal gov.br e ativar a verificação em duas etapas. Em seguida, monitore seu CPF através de serviços de proteção ao crédito e registre um boletim de ocorrência eletrônico. A prevenção ainda é o melhor remédio e nunca clique em links de regularização de CPF enviados por WhatsApp. A Receita se comunica oficialmente apenas via caixa postal dentro do portal e-CAC.
Fique atento a estas táticas de engenharia social usadas pelos golpistas.
Senso de urgência - mensagens dizendo que seu CPF será cancelado em 24 horas se você não clicar no link.
Promessa de facilidade: sites que prometem antecipar sua restituição do IR 2026 mediante o pagamento de uma taxa de agilização.
Meios de pagamento suspeitos: a Receita Federal nunca pede PIX para contas de pessoas físicas ou empresas. O único meio de pagamento oficial é o DARF.
Erros de português: portais clonados costumam ter erros gramaticais sutis ou links (como fale conosco) que não funcionam.
Abordagem via WhatsApp/SMS: o Fisco não envia links de regularização por mensagem. Toda comunicação oficial é feita pelo Portal e-CAC.