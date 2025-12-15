FIQUE ATENTO!

Não caia: golpe usa dados de contribuintes para simular cobranças da Receita Federal

Criminosos enviam links falsos que imitam o Gov.br e se aproveitam das dúvidas geradas pelas mudanças no Imposto de Renda

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:37

A Receita Federal emitiu um alerta nacional após identificar a circulação de um novo golpe que utiliza dados reais de contribuintes (como nome, CPF e endereço) para simular cobranças em nome do Fisco. A prática, que, segundo o órgão, já levou diversos usuários a procurar unidades de atendimento em todo o país, ocorre principalmente por meio de mensagens enviadas via WhatsApp, SMS e e-mail.

Os golpistas criam páginas falsas que imitam o visual do Portal Gov.br, utilizando brasões, cores e formatação semelhantes às oficiais. Para reforçar a falsa legitimidade, incluem dados verdadeiros obtidos ilegalmente, geralmente a partir de vazamentos de grandes bases de informação. Para o diretor da Rui Cadete Consultores Associados, o contador Daniel Carvalho, o que chama a atenção nessa modalidade é o “nível de sofisticação”.

“Os criminosos têm acesso a dados verdadeiros e montam páginas visualmente muito próximas do que o contribuinte está habituado a ver no Gov.br”, afirma. Segundo ele, episódios como esse reforçam a necessidade de atenção redobrada. “Eu mesmo fui alvo de uma tentativa e sei que qualquer pessoa pode ser enganada se não estiver muito atenta”, alerta o contador.

O novo golpe surge em um momento de maior vulnerabilidade dos contribuintes, marcado por dúvidas sobre as recentes mudanças no Imposto de Renda e pelo aumento na circulação de dinheiro no mês de dezembro, devido ao pagamento do 13º salário. Esse cenário, de acordo com Daniel Carvalho, cria um ambiente favorável para que criminosos intensifiquem abordagens e explorem a insegurança de quem busca informações ou tenta regularizar pendências. “É justamente nesse período que os golpistas aproveitam para testar novas estratégias e alcançar um número maior de pessoas”, observa.

Receita não envia mensagens

A Receita Federal reforça que não envia cobranças por aplicativos de mensagem, e-mail ou links externos. Qualquer pendência legítima aparece exclusivamente no e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, acessado apenas pelo site oficial. Outro ponto de atenção é o endereço da página acessada: páginas falsas não utilizam o domínio gov.br, principal indicador de fraude.