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Pensão Alimentícia no IR 2026: guia prático para garantir a isenção e reaver impostos pagos

Saiba como declarar os valores recebidos e descubra como pedir a restituição de descontos indevidos dos últimos cinco anos.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 04:51

Conhecer as regras sobre pensão alimentícia é o primeiro passo para garantir que o direito seja respeitado (Imagem: 9dream studio | Shutterstock)
[Edicase]Conhecer as regras sobre pensão alimentícia é o primeiro passo para garantir que o direito seja respeitado (Imagem: 9dream studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: 9dream studio | Shutterstock

Receber pensão alimentícia e ainda ter que dividir uma parte com o fisco sempre foi uma das maiores queixas das famílias brasileiras. Em 2026, esse fantasma ficou definitivamente no passado. Com base na ADI 5.422 do STF, o recebimento desses valores agora é protegido por isenção total, garantindo que o recurso destinado ao sustento e educação chegue integralmente ao destino final.

Senado vota PL da isenção do imposto de renda

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, comandou a votação que aprovou o PL por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Antes, foi preciso desobstruir a Mesa Diretora por Andressa Anholete/Agência Senado
Senadores aliados a Jair Bolsonaro protestavam por causa da sua prisão domiciliar por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro estava entre os parlamentares que protestavam por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) esteve no Senado por Saulo Cruz/Agência Senado
Os protestos aconteciam desde o início da semana por Edilson Rodrigues/Agência Senado
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Davi Alcolumbre, presidente do Senado, comandou a votação que aprovou o PL por Edilson Rodrigues/Agência Senado

Recupere o que foi pago indevidamente

Um ponto crucial para o contribuinte é a possibilidade de olhar para trás. Quem pagou imposto sobre pensão entre 2021 e 2025 pode, e deve, retificar as declarações passadas para reaver os valores corrigidos pela taxa Selic. Esse processo de "limpeza" tributária é um direito garantido e pode significar um fôlego extra no orçamento familiar. Se você recebeu atrasados em 2025 via decisão judicial, a regra de isenção também se aplica integralmente sobre o montante acumulado.

O site gov.br é autoexplicativo e tem um guia geral com regras de obrigatoriedade e caminhos que você pode percorrer.

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Organização é a chave para o sucesso

Para evitar cair na malha fina por erros de preenchimento, a organização documental é essencial. Guarde extratos, sentenças judiciais ou escrituras públicas. Lembre-se que você precisará do CPF de quem paga a pensão (o alimentante) para preencher os campos corretamente. O segredo da tranquilidade com o Leão em 2026 é a transparência: informe a origem dos valores para que o aumento do seu patrimônio seja visto como devidamente justificado e em conformidade com a legislação tributária.

Tags:

Brasil Economia Imposto de Renda

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