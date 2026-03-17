ECONOMIA

Pensão Alimentícia no IR 2026: guia prático para garantir a isenção e reaver impostos pagos

Saiba como declarar os valores recebidos e descubra como pedir a restituição de descontos indevidos dos últimos cinco anos.

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 04:51

[Edicase]Conhecer as regras sobre pensão alimentícia é o primeiro passo para garantir que o direito seja respeitado (Imagem: 9dream studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: 9dream studio | Shutterstock

Receber pensão alimentícia e ainda ter que dividir uma parte com o fisco sempre foi uma das maiores queixas das famílias brasileiras. Em 2026, esse fantasma ficou definitivamente no passado. Com base na ADI 5.422 do STF, o recebimento desses valores agora é protegido por isenção total, garantindo que o recurso destinado ao sustento e educação chegue integralmente ao destino final.

Senado vota PL da isenção do imposto de renda 1 de 6

Recupere o que foi pago indevidamente

Um ponto crucial para o contribuinte é a possibilidade de olhar para trás. Quem pagou imposto sobre pensão entre 2021 e 2025 pode, e deve, retificar as declarações passadas para reaver os valores corrigidos pela taxa Selic. Esse processo de "limpeza" tributária é um direito garantido e pode significar um fôlego extra no orçamento familiar. Se você recebeu atrasados em 2025 via decisão judicial, a regra de isenção também se aplica integralmente sobre o montante acumulado.

O site gov.br é autoexplicativo e tem um guia geral com regras de obrigatoriedade e caminhos que você pode percorrer.



Organização é a chave para o sucesso