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IR 2026: como declarar escola na guarda compartilhada e evitar a malha fina

Saiba quem pode deduzir despesas escolares, por que a Receita proíbe abatimento duplo e como organizar recibos para não perder a restituição

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:09

Símbolo do Imposto de Renda
Símbolo do Imposto de Renda Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A temporada de ajuste com o Leão traz um desafio extra para pais separados, a declaração de gastos com educação na guarda compartilhada. Embora o modelo de criação conjunta vise o bem-estar do menor, a Receita Federal é implacável com a tentativa de dedução duplicada. Para o contribuinte, a regra de ouro é: o benefício fiscal segue o CPF onde o filho está cadastrado como dependente.

Documentação e alternância estratégica

Para evitar problemas, muitos ex-casais adotam a alternância anual. Em um ano, o pai declara o filho como dependente; no outro, a mãe assume. Para que isso funcione, as notas fiscais da escola devem ser emitidas no nome de quem detém a dependência fiscal naquele exercício.

ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA

FACHADA DO PRÉDIO DA RECITA FEDERAL por Foto: AdobeStock
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
ISENÇÃO IPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
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FACHADA DO PRÉDIO DA RECITA FEDERAL por Foto: AdobeStock

A armadilha do pagamento informal

A Receita Federal não aceita divisões informais de boletos. Se os pais dividem a mensalidade, e apenas um declara o filho, apenas a parte paga pelo declarante poderia ser abatida. A saída mais segura é centralizar o pagamento no genitor que declara o dependente ou garantir que o custo educacional esteja discriminado na pensão alimentícia judicial. Sem o respaldo de uma decisão judicial, o gasto escolar vira um alvo fácil para a malha fina digital.

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Dicas de ouro de como otimizar sua restituição

Planeje a dependência: se um dos pais tem uma renda tributável muito maior e o gasto escolar é alto, pode ser mais vantajoso que este genitor assuma a dependência oficial.

Recibos no CPF certo: certifique-se de que a nota fiscal da escola saia no CPF de quem vai declarar o filho naquele ano.

Acordo de alternância: conversem antes de março. A alternância é uma estratégia legal para que ambos aproveitem o benefício ao longo dos anos.

Tags:

Brasil Economia Imposto de Renda

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