ECONOMIA

Por que a isenção de R$ 5 mil não vale no Imposto de Renda 2026

Nova regra anunciada pelo governo só será aplicada na declaração do próximo ano; envio atual considera rendimentos de 2025

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:31

IMPOSTO DE RENDA Crédito: REPRODUÇÃO

O contribuinte brasileiro precisa preparar a documentação: a Receita Federal confirmou para essa semana a liberação do programa do Imposto de Renda 2026. O foco deste exercício é o ano-base 2025, o que exige atenção redobrada quanto aos limites de rendimentos e posse de bens vigentes no ano passado.



CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

A "trava" da nova isenção

A principal dúvida deste ano diz respeito à nova tabela de isenção. Apesar de o limite de R$ 5 mil ter sido implementado em 1º de janeiro de 2026, ele ainda não impacta o ajuste atual. O benefício só será consolidado na declaração de 2027. Portanto, para a entrega iniciada na próxima semana, o critério continua sendo o rendimento anual superior a R$ 33.888.



Critérios de Obrigatoriedade

Além do teto salarial, outros fatores obrigam o cidadão a declarar:

Atividade Rural: receita bruta acima de R$ 169.440;

Bolsa de Valores: lucro em day trade de qualquer valor ou vendas comuns acima de R$ 20 mil;

Exterior: titulares de trusts, bens no exterior ou que optaram pela atualização de valor de mercado de ativos estrangeiros;

Imóveis: quem vendeu imóvel residencial e usou a isenção de ganho de capital para comprar outro em 180 dias.

Estratégia de Entrega