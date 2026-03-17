Por que a isenção de R$ 5 mil não vale no Imposto de Renda 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 05:31
O contribuinte brasileiro precisa preparar a documentação: a Receita Federal confirmou para essa semana a liberação do programa do Imposto de Renda 2026. O foco deste exercício é o ano-base 2025, o que exige atenção redobrada quanto aos limites de rendimentos e posse de bens vigentes no ano passado.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
A principal dúvida deste ano diz respeito à nova tabela de isenção. Apesar de o limite de R$ 5 mil ter sido implementado em 1º de janeiro de 2026, ele ainda não impacta o ajuste atual. O benefício só será consolidado na declaração de 2027. Portanto, para a entrega iniciada na próxima semana, o critério continua sendo o rendimento anual superior a R$ 33.888.
Além do teto salarial, outros fatores obrigam o cidadão a declarar:
Atividade Rural: receita bruta acima de R$ 169.440;
Bolsa de Valores: lucro em day trade de qualquer valor ou vendas comuns acima de R$ 20 mil;
Exterior: titulares de trusts, bens no exterior ou que optaram pela atualização de valor de mercado de ativos estrangeiros;
Imóveis: quem vendeu imóvel residencial e usou a isenção de ganho de capital para comprar outro em 180 dias.
A orientação do Fisco para evitar a malha fina e garantir a restituição rápida, que começa em 29 de maio, é o cruzamento de dados automático. Ao utilizar a declaração pré-preenchida, o sistema já importa informações de bancos e empresas, reduzindo drasticamente o risco de inconsistências.