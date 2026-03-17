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Por que a isenção de R$ 5 mil não vale no Imposto de Renda 2026

Nova regra anunciada pelo governo só será aplicada na declaração do próximo ano; envio atual considera rendimentos de 2025

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:31

IMPOSTO DE RENDA
IMPOSTO DE RENDA Crédito: REPRODUÇÃO

O contribuinte brasileiro precisa preparar a documentação: a Receita Federal confirmou para essa semana a liberação do programa do Imposto de Renda 2026. O foco deste exercício é o ano-base 2025, o que exige atenção redobrada quanto aos limites de rendimentos e posse de bens vigentes no ano passado.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

A "trava" da nova isenção

A principal dúvida deste ano diz respeito à nova tabela de isenção. Apesar de o limite de R$ 5 mil ter sido implementado em 1º de janeiro de 2026, ele ainda não impacta o ajuste atual. O benefício só será consolidado na declaração de 2027. Portanto, para a entrega iniciada na próxima semana, o critério continua sendo o rendimento anual superior a R$ 33.888.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Imposto de Renda 2026: guia para declarar LCI, LCA e debêntures incentivadas

Imposto de Renda 2026: saiba quem pode ser dependente e quais os limites de renda

Critérios de Obrigatoriedade

Além do teto salarial, outros fatores obrigam o cidadão a declarar:

Atividade Rural: receita bruta acima de R$ 169.440;

Bolsa de Valores: lucro em day trade de qualquer valor ou vendas comuns acima de R$ 20 mil;

Exterior: titulares de trusts, bens no exterior ou que optaram pela atualização de valor de mercado de ativos estrangeiros;

Imóveis: quem vendeu imóvel residencial e usou a isenção de ganho de capital para comprar outro em 180 dias.

Estratégia de Entrega

A orientação do Fisco para evitar a malha fina e garantir a restituição rápida, que começa em 29 de maio, é o cruzamento de dados automático. Ao utilizar a declaração pré-preenchida, o sistema já importa informações de bancos e empresas, reduzindo drasticamente o risco de inconsistências.

Tags:

Brasil Economia Imposto de Renda

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