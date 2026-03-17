ECONOMIA

Governo aperta o cerco contra MEI e PJ e pode multar empresas em até 150%

Cruzamento de dados em tempo real revela fraudes trabalhistas e muda regras do jogo para empresas e profissionais

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:28

A bomba relógio da pejotização: por que o Ministério do Trabalho mira multas de até 150% em 2026. Crédito: Shutterstock

O cenário das relações de trabalho no Brasil atravessa uma fase de limpeza regulatória. Entre 2024 e 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mudou sua estratégia, em vez de fiscalizar caso a caso, passou a realizar investigações setoriais em massa. O alvo principal são empresas que realizaram migrações coletivas de funcionários para o regime de MEI ou PJ sem alterar a rotina operacional, prática que o fisco e a Justiça agora combatem com multas de até 150%.



Subordinação e gatilho da autuação

A ofensiva busca coibir o uso do CNPJ como simples ferramenta de precarização. O entendimento dos auditores é de que a existência de subordinação, horários fixos e dependência econômica exige, obrigatoriamente, o registro formal.



Na Bahia, onde o setor de serviços é um grande empregador, o risco para o trabalhador é o de uma proteção social fragilizada — sem recolhimento de FGTS e com contribuição previdenciária mínima, o amparo em casos de invalidez ou aposentadoria é drasticamente reduzido.

A convergência tecnológica contra a fraude

A grande diferença deste ciclo de 2026 é a tecnologia. O cruzamento de dados em tempo real permite que os órgãos de controle identifiquem discrepâncias antes mesmo de uma denúncia ser feita.

