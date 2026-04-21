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Metrô Bahia prorroga atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda em Salvador

Serviço segue até sexta (24)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:40

Metrô Bahia prorroga atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda em Salvador
Metrô Bahia prorroga atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda em Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia prorrogou a ação gratuita de orientação para a declaração do Imposto de Renda na Estação Lapa, em Salvador. O atendimento será realizado entre quarta (22) e sexta (24), das 13h30 às 17h30.

A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação Visconde de Cairu e tem como objetivo auxiliar a população durante o período de prestação de contas com a Receita Federal.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Durante o atendimento, estudantes e professores da instituição estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar o público no preenchimento da declaração.

Na primeira etapa da ação, realizada entre os dias 15 e 17 de abril, cerca de 170 pessoas foram atendidas.

Segundo a concessionária, a proposta de estender o serviço busca ampliar o acesso à informação e facilitar o cumprimento da obrigação fiscal por parte dos contribuintes.

Tags:

Metrô

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