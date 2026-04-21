ECONOMIA

Metrô Bahia prorroga atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda em Salvador

Serviço segue até sexta (24)

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:40

Metrô Bahia prorroga atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda em Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia prorrogou a ação gratuita de orientação para a declaração do Imposto de Renda na Estação Lapa, em Salvador. O atendimento será realizado entre quarta (22) e sexta (24), das 13h30 às 17h30.

A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação Visconde de Cairu e tem como objetivo auxiliar a população durante o período de prestação de contas com a Receita Federal.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Durante o atendimento, estudantes e professores da instituição estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar o público no preenchimento da declaração.

Na primeira etapa da ação, realizada entre os dias 15 e 17 de abril, cerca de 170 pessoas foram atendidas.