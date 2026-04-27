CRIME

‘Não aguento mais’: miss baiana relatou agressões do namorado para a mãe antes de morrer no Rio

Suspeito de feminicídio foi preso e morreu horas depois dentro de delegacia

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:45

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução

A morte da modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus Souza, de 29 anos, segue revelando uma série de indícios de um relacionamento marcado por violência. Segundo a mãe da vítima, Elizângela Mateus dos Santos, a jovem chegou a ligar pouco antes do crime "em prantos" e afirmou "não aguentar mais" a relação com o então companheiro.

"A dor é muito grande, é insuportável", disse a mãe em entrevista ao programa Domingo Espetacular. Ela relatou que, ao ouvir o desespero da filha, pediu que ela retornasse imediatamente para casa: "Vem pra cá do jeito que você está, minha filha". De acordo com o relato, Ana Luiza já havia contado episódios de agressão física.

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"No começo era tudo muito lindo. Uns dois meses depois, eu comecei a achar estranho. Foi nessa hora que ela falou que ele já tinha batido nela, no rosto dela, que saiu sangue do nariz dela. Depois falou que, na outra vez, ele tentou sufocar ela", afirmou Elizângela, emocionada.

A modelo morreu após cair do 13º andar de um edifício localizado na Barra da Tijuca. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando o atendimento chegou. O namorado, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, foi preso sob suspeita de feminicídio.

No entanto, poucas horas após a detenção, ele foi encontrado morto dentro da cela em uma delegacia no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele atentou contra a própria vida. Testemunhas afirmaram que o casal mantinha uma relação conturbada. Em entrevista à TV Globo, o delegado Renato Martins relatou que vizinhos e funcionários do condomínio ouviram discussões durante toda a madrugada.

Por volta das 5h, foi registrado o som da queda. O suspeito negava ter empurrado a vítima. "Mas ele xingou, diminuiu a pessoa dela, inclusive como mulher", afirmou o delegado, com base nos depoimentos colhidos.

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza 1 de 12

Ana Luiza acumulava mais de 37 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava trabalhos como modelo, viagens e rotina pessoal. Ela também participava do concurso Miss Cosmo Brasil, representando a Bahia. O histórico de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha incluía outras ocorrências de violência. Ele já havia sido preso preventivamente após acusações de estupro, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra uma mulher de 31 anos, em Campo Grande.