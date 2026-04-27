Corpo é encontrado boiando perto do Terminal Náutico, em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:48
Um corpo do sexo masculino foi encontrado por moradores nas proximidades do Terminal Náutico, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada e não há indícios de crime.
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para a ocorrência. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.
Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
Veja imagens da Polícia Civil em ação