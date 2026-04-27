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Restaurante do Centro Histórico anuncia encerramento em Salvador: ‘Tempo de voltar pra casa’

Anúncio foi feito nas redes sociais com mensagem de despedida aos clientes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:53

Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria
Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria Crédito: Reprodução/Redes sociais

O restaurante Cozinha Sorriso anunciou que irá encerrar as atividades no Centro Histórico de Salvador na noite deste domingo (26). Localizado no Largo da Palma, na Mouraria, o espaço era conhecido pela proposta de comida caseira. A despedida foi comunicada por meio de uma publicação nas redes sociais, com agradecimento ao público que frequentava o local

“Hoje é tempo de voltar pra casa, para as minhas Minas Gerais. Pros braços da família e no calor do fogão a lenha. Vou dividir um pouco da alegria de cozinhar para os meus de lá. Voltamos logo, breve”, escreveu Lucas Fidelis. o responsável pel espaço, indicando que a decisão está ligada ao retorno às origens, em território mineiro

Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria

Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais
Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais
Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais
Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais
Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais
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Cozinha Sorriso funcionava na Mouraria por Reprodução/Redes sociais

“A vida é uma obra de arte e a Bahia me ensinou a enxergar essa virtude. O carinho e o aconchego de vocês fizeram isso acontecer. É imensurável o prazer que foi cozinhar pra vocês”, completou Fidelis. A repercussão entre os clientes foi imediata. Frequentadores lamentaram o fechamento e deixaram mensagens de carinho na publicação.

"Vai deixar muitas saudades! Caminhos prósperos pra vocês, queridos!”, escreveu uma cliente. "Que dia vai ser a despedida? Mais uma rodada por favor!”, comentou outra. "O largo da Palma não será mais o mesmo sem vocês!”, afirmou um terceiro.

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Tags:

Restaurante Cozinha Sorriso Mouraria Encerramento de Atividades

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