ESPORTE E SHOWS

Climatizada, com 12 mil lugares e cadeiras retráteis: veja em vídeo como será nova arena de Salvador

Prefeitura antecipa detalhes do novo equipamento na orla da Boca do Rio

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:16

Arena Multiuso Salvador Crédito: Divulgação

A nova arena multiuso em construção na orla da Boca do Rio, em Salvador, começa a sair do papel e já tem detalhes revelados. A prefeitura divulgou neste domingo (26) um vídeo produzido com uso de inteligência artificial que antecipa como será o funcionamento do espaço, pensado para receber desde apresentações musicais até competições esportivas.

Nas imagens, é possível visualizar a proposta de um ambiente totalmente climatizado, sem pontos cegos e com estrutura voltada à acessibilidade. Em publicação nas redes sociais, a gestão municipal destacou o padrão tecnológico do equipamento e a versatilidade para diferentes tipos de eventos. “Ela tá chegando, nossa arena multiuso, totalmente climatizada, sem pontos cegos, toda trabalhada na acessibilidade, prontinha pra receber grandes eventos, competições esportivas, shows, convenções... Papo de tecnologia, tá? Coisas finas”, diz o texto.

Arena Multiuso de Salvador 1 de 10

A arena terá capacidade para até 12 mil pessoas em shows e cerca de 7,3 mil em eventos esportivos. Um dos principais diferenciais é a possibilidade de adaptação do espaço: a mesma estrutura poderá ser convertida em quadras para diversas modalidades, áreas para lutas ou palco para apresentações musicais.

O projeto prevê quatro pavimentos — três operacionais e um técnico — e foi concebido para garantir o uso integral dos assentos em qualquer configuração. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, afirmou Luiz Carlos de Souza, então titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), em entrevista anterior ao CORREIO.