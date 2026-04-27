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Climatizada, com 12 mil lugares e cadeiras retráteis: veja em vídeo como será nova arena de Salvador

Prefeitura antecipa detalhes do novo equipamento na orla da Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:16

Arena Multiuso Salvador
Arena Multiuso Salvador Crédito: Divulgação

A nova arena multiuso em construção na orla da Boca do Rio, em Salvador, começa a sair do papel e já tem detalhes revelados. A prefeitura divulgou neste domingo (26) um vídeo produzido com uso de inteligência artificial que antecipa como será o funcionamento do espaço, pensado para receber desde apresentações musicais até competições esportivas.

Nas imagens, é possível visualizar a proposta de um ambiente totalmente climatizado, sem pontos cegos e com estrutura voltada à acessibilidade. Em publicação nas redes sociais, a gestão municipal destacou o padrão tecnológico do equipamento e a versatilidade para diferentes tipos de eventos. “Ela tá chegando, nossa arena multiuso, totalmente climatizada, sem pontos cegos, toda trabalhada na acessibilidade, prontinha pra receber grandes eventos, competições esportivas, shows, convenções... Papo de tecnologia, tá? Coisas finas”, diz o texto.

Arena Multiuso de Salvador

Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
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Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação

A arena terá capacidade para até 12 mil pessoas em shows e cerca de 7,3 mil em eventos esportivos. Um dos principais diferenciais é a possibilidade de adaptação do espaço: a mesma estrutura poderá ser convertida em quadras para diversas modalidades, áreas para lutas ou palco para apresentações musicais.

O projeto prevê quatro pavimentos — três operacionais e um técnico — e foi concebido para garantir o uso integral dos assentos em qualquer configuração. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, afirmou Luiz Carlos de Souza, então titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), em entrevista anterior ao CORREIO.

As arquibancadas terão formato em U, com cadeiras retráteis que permitem ajustar a capacidade conforme o tipo de evento. O investimento total é de R$ 162,9 milhões, e a previsão é que a arena seja inaugurada em setembro deste ano. Veja:

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