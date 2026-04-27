Traficante com submetralhadora é morto a tiros em confronto na Mata Escura

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Esther Morais
Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:45
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros durante um confronto com policiais militares no bairro da Mata Escura, em Salvador, no domingo (26). Segundo a corporação, uma equipe da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) realizava patrulhamento na região quando foi informada sobre um grupo armado traficando drogas na área.
Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram oito homens, que passaram a atirar contra os militares. Após o confronto, um homem foi localizado ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
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Com o suspeito, foram apreendidos uma submetralhadora, 28 embalagens de maconha, 55 pinos de K9, seis trouxas grandes de maconha, 53 saquinhos de maconha, 94 pinos de cocaína e um saco contendo êxtase.
Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.