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Traficante com submetralhadora é morto a tiros em confronto na Mata Escura

Com o suspeito, também foram encontradas porções de maconha e cocaína

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:45

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares trocam tiros com suspeitos na Mata Escura Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros durante um confronto com policiais militares no bairro da Mata Escura, em Salvador, no domingo (26). Segundo a corporação, uma equipe da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) realizava patrulhamento na região quando foi informada sobre um grupo armado traficando drogas na área.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram oito homens, que passaram a atirar contra os militares. Após o confronto, um homem foi localizado ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Com o suspeito, foram apreendidos uma submetralhadora, 28 embalagens de maconha, 55 pinos de K9, seis trouxas grandes de maconha, 53 saquinhos de maconha, 94 pinos de cocaína e um saco contendo êxtase.

Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

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Tags:

Tráfico

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