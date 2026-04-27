FOI PRESO

Homem mata a mãe após ser confrontado por suspeita de abusar sobrinha de 11 anos na Bahia

Mulher de 65 anos foi morta a pauladas

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:58

Suspeito foi localizado em Minas Gerais Crédito: PRF-MG

Um homem de 38 anos foi preso na tarde de domingo (26) em um ônibus que fazia a linha Itaberaba (BA) – São Paulo (SP). Ele era procurado por matar a própria mãe um dia antes, no interior da Bahia.

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização no km 844 da BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. Segundo a corporação, o coletivo foi interceptado no sentido São Paulo/MG e, durante a checagem dos passageiros, os agentes identificaram o suspeito.

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Segundo a Polícia Civil da Bahia, o crime ocorreu na manhã de sábado (25), no município de Boa Vista do Tupim. A vítima, uma mulher de 65 anos, foi morta a pauladas após um confronto familiar.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o homem é suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha de 11 anos. A situação teria sido descoberta pela mãe, que o confrontou antes de ser assassinada.