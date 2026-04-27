CASO GEOVANE

'Doze anos não são doze dias': pai de vítima ficará pela 1ª vez frente a frente com PMs

Sete policiais vão a júri popular em Salvador; família espera condenação por crime que teve repercussão internacional

Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:30

Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime Crédito: Reprodução

A dor do auxiliar de produção Jurandy Silva Santana, 51 anos, permanece a mesma desde 2 de agosto de 2014, quando o filho Geovane Mascarenhas, então com 22 anos, foi sequestrado e, segundo a acusação, decapitado dentro de uma unidade da Polícia Militar, no Lobato. Quase 12 anos depois, sete policiais militares vão a júri popular a partir das 8h desta segunda-feira (27), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador — será a primeira vez que Jurandy estará frente a frente com os acusados.



“O sofrimento é grande, mas espero que a justiça seja feita. Doze anos não são doze dias. A expectativa é de uma resposta positiva para que a família se sinta um pouco aliviada”, afirma. Para Jurandy, a proximidade do julgamento reacende traumas. “Eles não destruíram só Geovane, acabaram com nossa família. Me destruíram, destruíram a mãe dele. O avô dele morreu de depressão. Se a Justiça existe, é para ser feita”, diz.

Caso Geovane: PMs são julgados quase 12 anos após o crime 1 de 151

O caso ganhou repercussão nacional após o CORREIO acompanhar a busca do pai pelo paradeiro do filho - cobertura que originou documentário exibido em festivais internacionais.

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Geovane foi sequestrado, morto e esquartejado por policiais da Rondesp BTS. Parte dos restos mortais foi encontrada em Campinas de Pirajá e outra no Parque São Bartolomeu.

Após a instrução, foram mantidas as acusações de sequestro, roubo - já que a motocicleta e o celular da vítima não foram localizados -, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e homicídio qualificado.

O advogado da família, Paulo Kleber Carneiro Carvalho Filho, que atuará como assistente de acusação, avalia que o conjunto probatório sustenta a expectativa de condenação. Caso haja necessidade de estender o julgamento, os dias 28 e 29 de abril, estão designados para a continuação do júri.

Serão julgados o subtenente Cláudio Bonfim Borges; o sargento Daniel Pereira de Souza Santos; os soldados Roberto Santos de Oliveira, Alan Moraes Galiza dos Santos e Alex Santos Caetano; além do ex-soldado Jesimiel da Silva Resende. O soldado Jailson Gomes Oliveira responde pelos mesmos crimes, com exceção da ocultação de cadáver.