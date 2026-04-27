VEJA RANKING

Cidade mais fria da Bahia bate menor temperatura do Nordeste nas últimas 24h

Município registrou 16,9°C

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:35

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou 16,9°C nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O registro colocou a cidade como a mais fria do Nordeste no domingo (26).

Apesar da temperatura, o município aparece apenas na 121ª posição no ranking nacional, atrás de cidades de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Ranking do frio - top 5 1 de 5

Em primeiro lugar está Monte Verde (MG), com 9,4°C, seguido por Campos do Jordão (SP), com 9,7°C, e Maria da Fé (MG), com 10°C.

Veja as cidades brasileiras mais frias:

Monte Verde (MG): 9,4°C

Campos do Jordão (SP): 9,7°C

Maria da Fé (MG): 10,0°C

Nova Friburgo – Salinas (RJ): 10,3°C

Patrocínio (MG): 11,8°C

Quaraí (RS): 12,1°C

Florestal (MG): 13,2°C

Sete Lagoas (MG): 13,2°C

São João del-Rei (MG): 13,3°C