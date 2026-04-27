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Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado? Veja regras para quem trabalha na data

Lei garante descanso, pagamento em dobro ou folga compensatória para trabalhadores escalados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:12

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, é considerado feriado nacional no Brasil, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho. A data assegura, em regra, o direito ao descanso para os trabalhadores. Neste ano, o feriado cai em uma sexta-feira, o que possibilita um fim de semana prolongado para quem não for escalado para trabalhar.

A origem da data remonta a movimentos operários ocorridos durante a Revolução Industrial, especialmente nos Estados Unidos, quando trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e a jornada de oito horas diárias.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Apesar do caráter de descanso, a legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde, transporte, segurança, comércio e indústria. Nesses casos, o empregador pode convocar funcionários para trabalhar, desde que respeite as regras previstas em lei ou em convenções coletivas.

Para quem trabalhar no feriado, a legislação garante compensações. O empregado tem direito a receber remuneração em dobro ou a uma folga compensatória em outro dia. A forma de compensação costuma ser definida por meio de acordo coletivo entre empresas e sindicatos.

Na ausência de convenção coletiva, a compensação pode ser negociada diretamente entre empregador e funcionário. Especialistas em direito trabalhista destacam, no entanto, que o empregador não pode impor unilateralmente a forma de compensação quando houver previsão em acordo coletivo.

Além disso, o registro das horas trabalhadas também pode ser incluído em banco de horas, desde que haja previsão em acordo individual ou coletivo.

O trabalho em feriados segue regras específicas também para diferentes modalidades de contratação, como trabalhadores temporários e intermitentes, que devem observar as condições previstas em contrato e na legislação vigente.

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