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Corpo decapitado e com órgãos removidos é encontrado abandonado em parque

Família reconheceu tatuagem e acredita que corpo era de jovem de 23 anos que estava desaparecida desde o início do mês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:54

Parque Ecológico Roberto Burle Marx
Parque Ecológico Roberto Burle Marx Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma cena fora do comum interrompeu a rotina no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, em Belo Horizonte (MG), na tarde de sexta-feira (25). Durante um serviço de manutenção, trabalhadores localizaram restos mortais em avançado estado de decomposição e acionaram a polícia.

O corpo, que seria de uma mulher, estava em condições extremas: a cabeça havia sido separada do tronco e foi encontrada a cerca de cinco metros de distância. Também havia vísceras expostas e indícios de retirada de órgãos, ainda não detalhados pelas autoridades.

Após a descoberta, policiais militares isolaram a área para preservar possíveis vestígios. A perícia da Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos no local, e o material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde passará por exames de DNA e análise odontolegal.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026

Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução
Ivone foi morta em Iguaí por Reprodução
Letícia foi morta em Salvador por Reprodução
Leidimar foi morta em Guanambi por Reprodução
Sandra foi morta em Conceição do Jacuípe por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
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Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução

Jovem desaparecida

A identificação oficial ainda não foi concluída, mas familiares de Ketlen Moreira Soares, de 23 anos, desaparecida desde 3 de abril, estiveram em uma unidade no Bairro Flávio Marques Lisboa e afirmaram reconhecer uma tatuagem na perna como sendo da jovem.

Segundo relatos de parentes, Ketlen havia reaparecido recentemente com sinais de agressão física antes de desaparecer novamente. Apesar de, segundo a família, ela já ter o hábito de sair sem avisar, o longo período sem contato motivou a busca por ajuda policial ainda antes da localização do corpo.

O estado dos restos mortais dificulta a perícia, mas a avaliação inicial indica que a morte pode ter ocorrido há mais de duas semanas. A distância entre as partes do corpo levanta hipóteses sobre a dinâmica do caso, incluindo possível ação de animais necrófagos.

A confirmação da identidade dependerá dos laudos periciais e da comparação genética realizada no IML.

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Crime Barbaro Crime

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