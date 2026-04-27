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Massa de ar polar avança pelo Brasil e temperaturas podem chegar a 0°C

Sistema é o mais intenso de 2026 até o momento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:22

Primeira onda de frio de 2025 está chegando
Onda de frio está chegando Crédito: Shutterstock

Uma massa de ar polar, considerada a mais intensa de 2026 até agora, deve avançar sobre o Sul do Brasil nos próximos dias e provocar queda acentuada nas temperaturas, segundo o Climatempo.

Segundo a previsão, o sistema começou a ingressar pelo Rio Grande do Sul na noite de domingo (26), com efeitos mais expressivos entre segunda-feira (27) e terça-feira (28).

Ranking do frio - top 5

Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina por Divulgação / Prefeitura de Correntina
Lençóis, no interor da Bahia por Divulgação / Prefeitura de Lençóis
Brumado por Reprodução/TV Bahia
1 de 5
Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

A terça deve ser o dia mais frio do ano até o momento em diversas áreas do estado. Mesmo com a presença do sol, o ar frio mantém as temperaturas baixas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã.

Além disso, as tardes também devem registrar temperaturas mais amenas, com sensação térmica reduzida por conta dos ventos e da entrada de ar frio, marcando uma mudança em relação aos últimos dias de calor e tempo abafado.

Segundo a Climatempo, as mínimas podem se aproximar de 0°C em algumas regiões. A previsão indica:

Entre 0°C e 2°C nos Campos de Cima da Serra (RS) e no Planalto Sul Catarinense

Entre 3°C e 5°C na fronteira com o Uruguai e áreas de planalto do RS

Entre 5°C e 7°C na região central e nos vales do RS

Entre 8°C e 10°C na Região Metropolitana de Porto Alegre

Com a combinação de ar frio e céu mais aberto durante a madrugada, há possibilidade de formação de geada isolada, especialmente na Campanha gaúcha, no planalto e nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O avanço da massa de ar polar marca o início de um período mais frio no Sul do país, após dias de temperaturas elevadas. A orientação é que a população se prepare para as baixas temperaturas, principalmente nas primeiras horas do dia.

Tags:

Frio

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