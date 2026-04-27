'Ferrari dos céus': como é o helicóptero de R$ 50 milhões de Luciano Hang, da Havan

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Carol Neves
Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:43
Avaliado em mais de R$ 50 milhões, o helicóptero usado pelo empresário Luciano Hang combina luxo e tecnologia para voos executivos e acabou ganhando um apelido direto do universo automotivo: Ferrari dos céus. A informação é do portal NDmais.
Projetado para transportar até oito passageiros, o modelo Leonardo AW169 se destaca em deslocamentos intermunicipais e regionais. A experiência a bordo é um dos principais diferenciais, com cabine que pode ser personalizada em materiais, cores e acabamentos, além de contar com controle digital de iluminação, ar-condicionado e entretenimento.
Helicóptero de Luciano Hang
O conforto também está ligado ao desempenho em voo. Com um sistema ativo de controle de vibração e rotores de cinco pás, a aeronave reduz ruídos e oscilações, mantendo estabilidade mesmo em condições adversas, como turbulências mais comuns nas tardes quentes.
Uma das propostas do sucesso dessa aeronave é oferecer uma cabine com um alto nível de conforto. Isso é alcançado por meio da massa vibrante, que reduz a vibração nesse ambiente. É muito confortável, afirma o representante da Leonardo S.p.A., Giuseppe Mignoli, em entrevista ao canal Aero Por Trás da Aviação.
Dois motores para ter mais segurança
No campo da segurança, o helicóptero é equipado com dois motores e pode continuar voando mesmo se um deles apresentar falha. Sensores espalhados pela estrutura monitoram os sistemas em tempo real, identificando possíveis problemas antes que se tornem críticos e reduzindo a necessidade de inspeções manuais.
A tecnologia embarcada também inclui piloto automático avançado, que auxilia na navegação, mantém o helicóptero em voo pairado e executa rotas programadas, diminuindo a carga de trabalho do piloto.
Para ampliar a precisão das operações, o modelo conta com sistemas de leitura meteorológica e câmeras que combinam imagens ópticas e infravermelhas. Um sensor a laser mede a distância de obstáculos e indica, por cores, o nível de risco durante pousos e manobras.
Outro ponto é a capacidade de análise de dados em tempo real, que permite antecipar falhas e agilizar intervenções técnicas, contribuindo para reduzir custos operacionais.
Entre as soluções práticas, o helicóptero traz trem de pouso com rodas - que diminui o arrasto e permite deslocamento em solo -, além de escada embutida e um compartimento de bagagem com bom espaço.