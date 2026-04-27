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'Ferrari dos céus': como é o helicóptero de R$ 50 milhões de Luciano Hang, da Havan

Modelo une tecnologia que antecipa falhas, cabine personalizável e alta estabilidade mesmo em turbulência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:43

Luciano Hang e seu helicóptero
Luciano Hang e seu helicóptero Crédito: Reproduçao

Avaliado em mais de R$ 50 milhões, o helicóptero usado pelo empresário Luciano Hang combina luxo e tecnologia para voos executivos e acabou ganhando um apelido direto do universo automotivo: Ferrari dos céus. A informação é do portal NDmais.

Projetado para transportar até oito passageiros, o modelo Leonardo AW169 se destaca em deslocamentos intermunicipais e regionais. A experiência a bordo é um dos principais diferenciais, com cabine que pode ser personalizada em materiais, cores e acabamentos, além de contar com controle digital de iluminação, ar-condicionado e entretenimento.

Helicóptero de Luciano Hang

Detalhes por Reprodução
Helicóptero de Luciano Hang por Reprodução
Helicóptero de Luciano Hang por Reprodução
Luciano Hang tem frota por Reprodução
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Detalhes por Reprodução

O conforto também está ligado ao desempenho em voo. Com um sistema ativo de controle de vibração e rotores de cinco pás, a aeronave reduz ruídos e oscilações, mantendo estabilidade mesmo em condições adversas, como turbulências mais comuns nas tardes quentes.

Uma das propostas do sucesso dessa aeronave é oferecer uma cabine com um alto nível de conforto. Isso é alcançado por meio da massa vibrante, que reduz a vibração nesse ambiente. É muito confortável, afirma o representante da Leonardo S.p.A., Giuseppe Mignoli, em entrevista ao canal Aero Por Trás da Aviação.

Dois motores para ter mais segurança

No campo da segurança, o helicóptero é equipado com dois motores e pode continuar voando mesmo se um deles apresentar falha. Sensores espalhados pela estrutura monitoram os sistemas em tempo real, identificando possíveis problemas antes que se tornem críticos e reduzindo a necessidade de inspeções manuais.

A tecnologia embarcada também inclui piloto automático avançado, que auxilia na navegação, mantém o helicóptero em voo pairado e executa rotas programadas, diminuindo a carga de trabalho do piloto.

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Para ampliar a precisão das operações, o modelo conta com sistemas de leitura meteorológica e câmeras que combinam imagens ópticas e infravermelhas. Um sensor a laser mede a distância de obstáculos e indica, por cores, o nível de risco durante pousos e manobras.

Outro ponto é a capacidade de análise de dados em tempo real, que permite antecipar falhas e agilizar intervenções técnicas, contribuindo para reduzir custos operacionais.

Entre as soluções práticas, o helicóptero traz trem de pouso com rodas - que diminui o arrasto e permite deslocamento em solo -, além de escada embutida e um compartimento de bagagem com bom espaço.

Tags:

Havan Luciano Hang

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