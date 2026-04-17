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Luciano Hang reage após ação do MP contra estátua da Havan em capital nordestina: 'Perseguição política'

Órgão sustenta que estrutura exige autorização específica e pode ser retirada se não for regularizada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:09

Ministério Público aciona Havan e Município de São Luís por irregularidades em estátua
Ministério Público aciona Havan e Município de São Luís por irregularidades em estátua Crédito: Reprodução

O empresário Luciano Hang classificou como “perseguição política” a ação movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) que questiona a instalação da estátua da Havan em São Luís, capital do estado. Segundo ele, o monumento foi erguido com todas as autorizações necessárias, enquanto o órgão aponta descumprimento de exigências urbanísticas e pede a regularização da estrutura.

A Ação Civil Pública foi protocolada no início de abril e contesta a presença do monumento de 35 metros de altura na avenida Daniel de La Touche. Para o MPMA, a estátua se enquadra como um “engenho publicitário extraordinário” e teria sido instalada sem o licenciamento específico previsto na legislação municipal, o que configuraria irregularidades urbanísticas e ambientais.

De acordo com o promotor Cláudio Rebêlo, responsável pelo caso, a medida judicial decorre de um inquérito aberto em 2022 após denúncia apresentada por um coletivo local. Um laudo técnico produzido pela Universidade Estadual do Maranhão reforçou o entendimento do Ministério Público ao indicar que a estrutura tem finalidade publicitária por estar diretamente vinculada à marca da empresa.

O parecer aponta ainda que, apesar da existência de alvará para a construção da loja, o monumento dependeria de um procedimento próprio de licenciamento, com análise de impacto urbano por comissão técnica, conforme determina o Decreto Municipal nº 25.300/2003. Segundo o MP, a empresa foi notificada diversas vezes desde 2023 para regularizar a situação, sem que houvesse solução administrativa, o que motivou a judicialização. Na ação, o órgão também menciona possível falha do município na fiscalização. Há registros de notificações e até de auto de infração lavrado em 2025, mas, conforme o Ministério Público, a irregularidade permaneceu sem correção.

Danos a estátuas da Havan

Estátua da Havan foi depredada por Divulgação
Ataque a estátua da Havan por Divulgação/Havan
Estátua da Havan despencou durante ventania por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
Luciano Hang e Bolsonaro por Reprodução/Instagram
Luciano Hang no hospital por Reprodução
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Estátua da Havan foi depredada por Divulgação

O Ministério Público também solicita a condenação da empresa e do município ao pagamento de R$ 500 mil por dano moral coletivo, valor que seria destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. 

Em nota, Hang contestou a interpretação do MP e afirmou que a obra seguiu todos os trâmites legais antes do início da construção. Ele sustenta que não há pendências burocráticas e que a estátua integra a identidade visual da rede, tendo sido instalada dentro de propriedade privada com as autorizações necessárias.

O empresário também atribuiu motivação política à iniciativa judicial. “Isso não é sobre legalidade. É sobre perseguição”, declarou. Ele ainda questionou a prioridade da medida diante de outros problemas urbanos da capital maranhense, como a conservação do Centro Histórico e a limpeza pública.

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“Se estivessem realmente preocupados com a poluição visual, estariam cuidando do Centro Histórico que está abandonado, dos muros pichados e da sujeira nas ruas. Tem certeza que a nossa Estátua da Liberdade é realmente o verdadeiro problema de São Luís?”, afirmou.

Hang acrescentou que o projeto enfrenta críticas desde a fase inicial e relacionou as contestações a divergências ideológicas. Para ele, a controvérsia ultrapassa o debate sobre o monumento e atinge a atuação da empresa. “No fundo, não é contra a estátua. É contra a Havan e contra quem gera emprego”, disse.

Apesar da disputa judicial, o empresário afirmou que pretende manter investimentos no Maranhão e destacou que a unidade de São Luís está entre as de melhor desempenho da rede no país.

Na Justiça, o MPMA pede liminar para que a empresa apresente, em até 30 dias úteis, o pedido de licenciamento específico do monumento. O órgão também solicita prazo para que o município conclua a análise. Caso a regularização não ocorra ou seja negada, o Ministério Público requer a retirada da estrutura e o pagamento de indenização por dano moral coletivo.

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Havan Luciano Hang

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