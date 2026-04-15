Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MP aciona Havan por estátua em capital nordestina e cobra R$ 500 mil por 'poluição visual'

Ação aponta ainda falta de licença específica; se não regularizar situação, estátua pode ser removida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:16

Ministério Público aciona Havan e Município de São Luís por irregularidades em estátua
Ministério Público aciona Havan e Município de São Luís por irregularidades em estátua Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Maranhão ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP) contra a Havan e o Município de São Luís pedindo a regularização ou retirada da réplica da Estátua da Liberdade instalada na Avenida Daniel de La Touche, no bairro Cohama, além do pagamento de R$ 500 mil por danos morais coletivos. Segundo o órgão, a estrutura provoca “poluição visual” e teria sido instalada sem o licenciamento específico exigido pela legislação municipal.

De acordo com a ação, o monumento - que tem cerca de 35 metros de altura - é classificado como um “engenho publicitário extraordinário” e não atende às normas urbanísticas e ambientais aplicáveis.

A iniciativa do MP teve origem em uma representação apresentada em 2021 pelo Coletivo #AquiNão. Em sua defesa, a empresa afirmou que a estátua integra a identidade visual da marca, foi instalada em área privada e não provoca desproporção na paisagem urbana, além de destacar que o empreendimento possui alvará de construção válido.

Danos a estátuas da Havan

Estátua da Havan foi depredada por Divulgação
Ataque a estátua da Havan por Divulgação/Havan
Estátua da Havan despencou durante ventania por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
Luciano Hang e Bolsonaro por Reprodução/Instagram
Luciano Hang no hospital por Reprodução
1 de 7
Estátua da Havan foi depredada por Divulgação

O Ministério Público do Maranhão, no entanto, contestou esse argumento com base em laudo técnico elaborado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. O parecer concluiu que a estrutura se enquadra como um “totem autoportante fixo, estático, de caráter extraordinário”, com finalidade publicitária por representar símbolo comercial da loja.

Segundo o documento, a instalação desse tipo de equipamento exige licenciamento próprio, independente do alvará da obra principal, além de uma “análise de interferência” por comissão técnica específica, conforme determina o Decreto Municipal nº 25.300/2003.

Durante a apuração do caso, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente solicitou esclarecimentos à Secretaria Municipal de Urbanismo. Em resposta enviada em 2023, o órgão informou que a empresa havia sido notificada para regularizar a situação da estátua, mas não adotou providências.

Leia mais

Imagem - Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

Imagem - Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Imagem - Empresa de Luciano Hang, Havan é condenada a indenizar ex-funcionária por assédio eleitoral

Empresa de Luciano Hang, Havan é condenada a indenizar ex-funcionária por assédio eleitoral

Ainda conforme a Blitz Urbana, foram emitidas três notificações administrativas desde 2023 e lavrado um auto de infração em 2025. Apesar disso, a irregularidade apontada permanece.

Na ação, o MP solicita que a Justiça determine à empresa a abertura, em até 30 dias úteis, do processo de licenciamento específico para “engenhos publicitários de caráter extraordinário”. O órgão também pede que o Município analise o pedido com prioridade e conclua o procedimento em até 90 dias.

Caso a licença seja negada ou a regularização não seja realizada conforme a legislação municipal, o MP requer que a empresa seja obrigada a retirar a estrutura instalada no local.

Tags:

Havan

Mais recentes

Imagem - Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto

Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto
Imagem - Mudanças aprovadas para o seguro-defeso previnem fraudes, diz relator

Mudanças aprovadas para o seguro-defeso previnem fraudes, diz relator
Imagem - Na frente dos filhos: homem esfaqueia ex no peito para tentar 'arrancar silicone' dos seios dela

Na frente dos filhos: homem esfaqueia ex no peito para tentar 'arrancar silicone' dos seios dela