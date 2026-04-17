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Risco à saúde: Fábrica de gelo é interditada por condições sanitárias irregulares

Também foi constatado que o estabelecimento operava sem alvará sanitário e sem licença de localização

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:10

Estabelecimento foi interditado após fiscalização Crédito: Divulgação

Uma fábrica de gelo foi interditada pela Vigilância Sanitária de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (15). O estabelecimento localizado no bairro Aeroporto, operava com irregularidades nas condições de higiene e funcionamento do estabelecimento.

Durante a fiscalização, foram identificadas inadequações nas condições higiênico-sanitárias, comprometendo a segurança do produto oferecido à população. Também foi constatado que o estabelecimento operava sem alvará sanitário e sem licença de localização, em desacordo com a legislação vigente.

Diante das irregularidades, a interdição foi aplicada como medida preventiva, com o objetivo de resguardar a saúde pública e evitar riscos à população. Foi lavrado auto de infração e coletadas amostras de água para análise microbiológica, encaminhadas ao Centro Colaborador.

O estabelecimento somente poderá retomar suas atividades após a regularização de todas as pendências apontadas e nova avaliação dos órgãos competentes.

Mercado interditado por esgoto a céu sem encanamento

Um mercado da cidade de Lavras do Sul (RS) foi interditado após ser alvo de uma fiscalização sanitária. No local, foram encontradas diversas irregularidades, como infestação de insetos e esgoto sem o devido encanamento. Além dele, outros dois estabelecimentos comerciais do município foram fiscalizados, e duas pessoas foram presas em flagrante. Ao todo, 2,5 toneladas de produtos foram apreendidas no dia 18 de março.

Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos

Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos por Divulgação/MPRS
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