VIOLÊNCIA

Motorista é morto com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto a entregador

Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, jogou o carro contra criminosos em moto para ajudar vítima

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:01

Alisson jogou carro para atingir suspeitos Crédito: Reprodução

Um motorista de 42 anos foi assassinado com um tiro na cabeça após tentar impedir um assalto contra um entregador na noite desta quinta-feira (16), no bairro Vila Calu, em São Paulo.

Segundo informações do portal G1, o homem estava dentro do carro quando percebeu dois suspeitos em uma motocicleta tentando abordar um entregador, que também conduzia uma moto.

O entregador conseguiu escapar inicialmente, mas passou a ser perseguido pelos criminosos. Ao notar a situação, o motorista, identificado como Alisson Oliveira de Jesus, decidiu intervir e lançou o carro contra os assaltantes, atingindo-os e arremessando-os contra um muro.

Motorista foi morto com tiro na cabeça 1 de 4

Com o impacto, a moto dos suspeitos ficou presa sob o carro da vítima. O automóvel ainda atravessou parcialmente o muro e invadiu um bar localizado do outro lado. Os criminosos tentaram retirar a moto para fugir, mas não conseguiram. Um dos homens então atirou na cabeça de Alisson. Os dois fugiram a pé.