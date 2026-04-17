Motorista é morto com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto a entregador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:01
Um motorista de 42 anos foi assassinado com um tiro na cabeça após tentar impedir um assalto contra um entregador na noite desta quinta-feira (16), no bairro Vila Calu, em São Paulo.
Segundo informações do portal G1, o homem estava dentro do carro quando percebeu dois suspeitos em uma motocicleta tentando abordar um entregador, que também conduzia uma moto.
O entregador conseguiu escapar inicialmente, mas passou a ser perseguido pelos criminosos. Ao notar a situação, o motorista, identificado como Alisson Oliveira de Jesus, decidiu intervir e lançou o carro contra os assaltantes, atingindo-os e arremessando-os contra um muro.
Motorista foi morto com tiro na cabeça
Com o impacto, a moto dos suspeitos ficou presa sob o carro da vítima. O automóvel ainda atravessou parcialmente o muro e invadiu um bar localizado do outro lado. Os criminosos tentaram retirar a moto para fugir, mas não conseguiram. Um dos homens então atirou na cabeça de Alisson. Os dois fugiram a pé.
Alisson trabalhava em uma mineradora e havia deixado Minas Gerais há cerca de um ano para atuar profissionalmente na região metropolitana paulista. Ele deixa duas filhas.