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Motorista é morto com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto a entregador

Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, jogou o carro contra criminosos em moto para ajudar vítima

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:01

Alisson jogou carro para atingir suspeitos
Alisson jogou carro para atingir suspeitos Crédito: Reprodução

Um motorista de 42 anos foi assassinado com um tiro na cabeça após tentar impedir um assalto contra um entregador na noite desta quinta-feira (16), no bairro Vila Calu, em São Paulo. 

Segundo informações do portal G1, o homem estava dentro do carro quando percebeu dois suspeitos em uma motocicleta tentando abordar um entregador, que também conduzia uma moto.

O entregador conseguiu escapar inicialmente, mas passou a ser perseguido pelos criminosos. Ao notar a situação, o motorista, identificado como Alisson Oliveira de Jesus, decidiu intervir e lançou o carro contra os assaltantes, atingindo-os e arremessando-os contra um muro.

Motorista foi morto com tiro na cabeça

Alisson Oliveira de Jesus deixa duas filhas por Reprodução
Motorista tentou impedir assalto por Reprodução
Carro invadiu imóvel por Reprodução
Carro ficou preso por Reprodução
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Alisson Oliveira de Jesus deixa duas filhas por Reprodução

Com o impacto, a moto dos suspeitos ficou presa sob o carro da vítima. O automóvel ainda atravessou parcialmente o muro e invadiu um bar localizado do outro lado. Os criminosos tentaram retirar a moto para fugir, mas não conseguiram. Um dos homens então atirou na cabeça de Alisson. Os dois fugiram a pé. 

Alisson  trabalhava em uma mineradora e havia deixado Minas Gerais há cerca de um ano para atuar profissionalmente na região metropolitana paulista. Ele deixa duas filhas. 

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