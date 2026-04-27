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Júri de PMs acusados de esquartejar jovem em Salvador é adiado após pedido da defesa

Nova data marcada será em junho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:23

PMs são acusados pela morte de Geovane Mascarenhas de Santana
PMs são acusados pela morte de Geovane Mascarenhas de Santana Crédito: Reprodução

O julgamento dos sete policiais militares acusados de esquartejar o jovem Geovane Mascarenhas de Santana, que teria início às 8h desta segunda-feira (27), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, foi adiado pela Justiça. A decisão foi tomada após a defesa solicitar acesso a informações que não constavam nos autos do processo, já que, à época, parte da tramitação ocorreu em meio físico.

O pedido foi aceito com o objetivo de assegurar o direito à plenitude de defesa e evitar eventual nulidade do julgamento. Com isso, o júri popular foi remarcado para o dia 17 de junho, com previsão de duração de três dias.

Caso Geovane: PMs são julgados quase 12 anos após o crime

Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Betto Jr. /Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lppes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Jurandy, Geovane ainda pequeno e mãe do menino, Ieda por Almiro Lopes-/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Acervo Pessoal
Nadinho morreu após ser baleado por policiais militares em Candeias, em 2018 por Divulgação/Facebook
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Davi Fiúza por Reprodução
Menino Joel estava em casa quando morto em uma operação policial por Reprodução
Joel Castro, o Mestre Ninha, espera pelo julgamento dos PMs denunciados pela morte de seu filho, o menino Joel, há 13 anos por Marina Silva/CORREIO
Pai do menino Joel, morto em operação policial por Arisson Marinho/CORREIO
Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel por Marina Silva
Estado poderá pagar R$ 500 mil a ialorixá torturada por PMs por Divulgação
Estado poderá pagar até R$ 500 mil a ialorixá, vítima de intolerância religiosa de PMs em Ilhéus   por Acervo pessoal
Perícia aponta que Catimile foi morta por PMs por Reprodução
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Mãe de Carlos Alberto luta desde 2013 para que o por Marina Silva/CORREIO
Pai acredita que PMs serão condenados pela morte do filho, que tinha 10 anos morto por Marina Silva/CORREIO
Família de Robson acusa PMs de execução em Santa Mônica por Reprodução
Jovens foram mortos por PMs na Gamboa por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Família acusa PMs de invadir casa e matar pedreiro no Alto do Coqueirinho por Divulgação
PMs são denunciados por mortes na Gamboa por Arquivo CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
O professor universitário e nutricionista William Silva denunciou ação truculenta de PMs por Reprodução/Instagram
Moradores dizem que PMs esconderam cápsulas após morte de adolescente na Santa Mônica. por Nara Gentil/CORREIO
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Policial da Corregedoria Geral por Divulgação/SSP-BA
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
Universitária morre baleada em ação policial na Engomadeira por Divulgação
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso por Divulgação/PC
MP vai investigar por conta própria a morte de guia turístico em Caraíva por Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani ataca a polícia baiana por Rede Social
Policiais Militares jogaram bomba para dispersar protesto após morte de jovem em acidente por Reprodução/TV Bahia
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Torcedores foram ameaçados, agredidos e roubados por policiais militares por Reprodução/TV Bahia
Torcedores foram ameaçados, agredidos e roubados por policiais militares por Reprodução/TV Bahia
Homem agrediu policiais militares durante a abordagem por Reprodução
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
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Família de Robson acusa policiais militares de execução em Santa Mônica por Reprodução
Policiais Militares são acusados de agressão durante festa de Réveillon em Camamu por Reprodução
Nadinho morreu após ser baleado por policiais militares em Candeias, em 2018 por Divulgação/Facebook
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
PMs sãPMs são flagrados agredindo homem na Bahiao flagrados agredindo homem na Bahia por Reproduçaõ
PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
PMs foram julgados pela morte do deficiente físico Epaminondas por Acervo Pessoal
PMs são presos acusados de integrar rede de assassinos de aluguel por Reprodução
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
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PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
PMs sãPMs são flagrados agredindo homem na Bahiao flagrados agredindo homem na Bahia por Reproduçaõ
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PMs foram julgados pela morte do deficiente físico Epaminondas por Acervo Pessoal
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Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
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Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
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PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
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Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
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Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
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Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa por Reprodução

Mais cedo, a expectativa era de que o julgamento fosse mantido, mesmo após uma série de tentativas da defesa para suspender a sessão. Na sexta-feira (24), advogados de quatro dos sete réus já haviam solicitado o adiamento, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Antes disso, no dia 14, também foi protocolado um pedido de desaforamento, que buscava transferir o julgamento para outra comarca sob alegação de possível comprometimento da imparcialidade dos jurados e riscos à segurança dos envolvidos. A solicitação foi rejeitada pela desembargadora relatora no dia seguinte.

Mesmo após a negativa, os advogados insistiram na suspensão diretamente à juíza responsável pelo caso, que manteve o entendimento do tribunal por não identificar fatos novos que justificassem a mudança de decisão. Desta vez, no entanto, a nova solicitação envolvendo acesso a documentos acabou sendo considerada válida pela Justiça, resultando no adiamento.

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Os réus respondem por homicídio qualificado, com agravantes como motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também são acusados de roubo qualificado e, com exceção de um dos envolvidos, de ocultação de cadáver.

O crime ocorreu em 2 de agosto de 2014. Geovane, então com 22 anos, foi sequestrado e morto dentro de uma unidade da Polícia Militar no bairro do Lobato, em Salvador. O caso ganhou repercussão pela brutalidade, já que o corpo da vítima foi esquartejado após o assassinato.

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