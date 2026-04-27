PREVENÇÃO

Doença que hospitalizou filha de Maíra Cardi nos EUA tem vacina gratuita no SUS; veja quem tem direito

Comum em bebês, doença motivou novas estratégias contra o VSR, com vacina para gestantes e anticorpo para recém-nascidos

Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:01

Maíra Cardi e a filha, Eloah Crédito: Reprodução/Instagram

A bronquiolite, doença que atingiu a filha caçula de Maíra Cardi aos seis meses de idade, está entre as principais causas de internação de bebês no mundo. A infecção compromete os bronquíolos - pequenas vias aéreas dos pulmões - e é mais frequente em crianças de até dois anos, com maior risco de complicações nos primeiros meses de vida. A bebê foi internada em um hospital dos EUA e chamou atenção para a doença.

Na maioria dos casos, o quadro é provocado pelo vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por infecções que podem evoluir com dificuldade respiratória. Diante da relevância do problema, o Brasil passou a adotar novas formas de prevenção pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a proteção contra o vírus.

Maíra Cardi 1 de 18

Uma das principais medidas é a vacinação de gestantes, incorporada ao calendário público em dezembro de 2025. A orientação é que a dose seja aplicada a partir da 28ª semana de gestação, geralmente em aplicação única. A estratégia permite que a mãe produza anticorpos e os transfira ao bebê ainda na gravidez, garantindo proteção nos primeiros meses de vida.

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o período entre a 28ª e a 36ª semana é o mais indicado para a imunização, pois favorece a resposta do organismo e a transferência eficiente de anticorpos para o feto.

Além disso, o SUS passou a oferecer o anticorpo nirsevimabe diretamente aos bebês a partir de fevereiro de 2026. A aplicação é feita em maternidades e unidades de saúde, com prioridade inicial para crianças com maior risco de desenvolver formas graves da doença.