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Alzheimer: entenda como a doença que causou a interdição de FHC avança

Trata-se de uma doença neurodegenerativa com progressão continuada, mas existem alguns estágios pelos quais ela passa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:03

Fernando Henrique Cardoso (FHC)
Fernando Henrique Cardoso (FHC) Crédito: JF DIORIO/Agência Estado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, teve sua interdição concedida pela Justiça de São Paulo após o agravamento de um quadro de Doença de Alzheimer. A decisão prevê que seu filho, Paulo Henrique, atue como curador provisório, responsável por questões financeiras e cotidianas, função que já vinha exercendo nos últimos anos.

O caso de FHC reacende o debate sobre a progressão da doença e os impactos nas funções cognitivas, especialmente em estágios mais avançados, quando o paciente passa a depender de cuidados constantes. De acordo com o Pós PhD em neurociências, Fabiano de Abreu Agrela, o Alzheimer evolui de forma gradual, com diferentes níveis de comprometimento ao longo do tempo.

Veja sintomas do Alzheimer

Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução
Ela disse que também tinha muita desatenção  por Reprodução/Youtube
Repetição da mesma pergunta várias vezes por Shutterstock
Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos por Shutterstock
Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas por Shutterstock
Falta de memória para acontecimentos recentes por Shutterstock
Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais por Shutterstock
Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade por Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Atividade física diminui risco de Alzheimer e outras doenças do cérebro, diz estudo por Shutterstock
Diagnóstico de Alzheimer ainda é desafio por Agência Brasil
Alzheimer ainda não tem cura por Shutterstock
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Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução

“O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que tem progressão continuada, não tem cura, mas existem alguns estágios pelos quais ela passa que quando bem mapeados e com um diagnóstico precoce podem ser manejados para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente”, explica.

  • Fase inicial: sinais sutis
    Nos estágios iniciais da condição, os sintomas podem ser leves e muitas vezes confundidos com esquecimentos comuns do envelhecimento. Dificuldade para lembrar compromissos recentes, perda de objetos e lapsos de memória são alguns dos primeiros sinais. “Nessa fase, o paciente ainda mantém boa parte da autonomia, o que pode dificultar a identificação precoce da doença. Por isso, a observação de mudanças frequentes no comportamento é essencial para buscar avaliação médica”, destaca o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

  • Fase intermediária: perda de autonomia
    Com a progressão da doença, os sintomas se tornam mais evidentes. O paciente pode apresentar dificuldades para realizar tarefas do dia a dia, desorientação no tempo e espaço e alterações no comportamento. “É nesse estágio que a doença começa a impactar de forma mais significativa a independência do indivíduo.A necessidade de supervisão passa a ser mais constante, especialmente para atividades básicas”, afirma.

  • Fase avançada: Dependência total
    Nos estágios mais avançados da condição neurodegenerativa, o comprometimento cognitivo é severo. O paciente pode perder a capacidade de reconhecer familiares, se comunicar com clareza e realizar atividades simples. “Na fase avançada, há uma dependência quase total de cuidados, tanto físicos quanto emocionais. Esse cenário exige acompanhamento contínuo de familiares e profissionais de saúde”, explica Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Impactos na vida familiar e legal

Além das consequências clínicas diretas ao paciente, o Alzheimer também traz implicações jurídicas, como a interdição. A medida é adotada quando a pessoa não tem mais capacidade de tomar decisões de forma autônoma. “O suporte familiar é fundamental em todas as fases, tanto no cuidado quanto na tomada de decisões importantes”, reforça.

Casos como o de FHC evidenciam a importância de planejamento e acompanhamento ao longo da evolução da doença. Apesar da condição não ter cura, o diagnóstico precoce pode ajudar a retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. “Identificar a doença no início permite intervenções que ajudam a preservar funções cognitivas por mais tempo”, finaliza Fabiano de Abreu Agrela.

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