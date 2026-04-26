DOENÇA PROGRESSIVA

Alzheimer: entenda como a doença que causou a interdição de FHC avança

Trata-se de uma doença neurodegenerativa com progressão continuada, mas existem alguns estágios pelos quais ela passa

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:03

Fernando Henrique Cardoso (FHC) Crédito: JF DIORIO/Agência Estado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, teve sua interdição concedida pela Justiça de São Paulo após o agravamento de um quadro de Doença de Alzheimer. A decisão prevê que seu filho, Paulo Henrique, atue como curador provisório, responsável por questões financeiras e cotidianas, função que já vinha exercendo nos últimos anos.

O caso de FHC reacende o debate sobre a progressão da doença e os impactos nas funções cognitivas, especialmente em estágios mais avançados, quando o paciente passa a depender de cuidados constantes. De acordo com o Pós PhD em neurociências, Fabiano de Abreu Agrela, o Alzheimer evolui de forma gradual, com diferentes níveis de comprometimento ao longo do tempo.

Veja sintomas do Alzheimer 1 de 13

“O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que tem progressão continuada, não tem cura, mas existem alguns estágios pelos quais ela passa que quando bem mapeados e com um diagnóstico precoce podem ser manejados para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente”, explica.

Fase inicial: sinais sutis

Nos estágios iniciais da condição, os sintomas podem ser leves e muitas vezes confundidos com esquecimentos comuns do envelhecimento. Dificuldade para lembrar compromissos recentes, perda de objetos e lapsos de memória são alguns dos primeiros sinais. “Nessa fase, o paciente ainda mantém boa parte da autonomia, o que pode dificultar a identificação precoce da doença. Por isso, a observação de mudanças frequentes no comportamento é essencial para buscar avaliação médica”, destaca o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.



Fase intermediária: perda de autonomia

Com a progressão da doença, os sintomas se tornam mais evidentes. O paciente pode apresentar dificuldades para realizar tarefas do dia a dia, desorientação no tempo e espaço e alterações no comportamento. “É nesse estágio que a doença começa a impactar de forma mais significativa a independência do indivíduo.A necessidade de supervisão passa a ser mais constante, especialmente para atividades básicas”, afirma.



Fase avançada: Dependência total

Nos estágios mais avançados da condição neurodegenerativa, o comprometimento cognitivo é severo. O paciente pode perder a capacidade de reconhecer familiares, se comunicar com clareza e realizar atividades simples. “Na fase avançada, há uma dependência quase total de cuidados, tanto físicos quanto emocionais. Esse cenário exige acompanhamento contínuo de familiares e profissionais de saúde”, explica Dr. Fabiano de Abreu Agrela.



Impactos na vida familiar e legal

Além das consequências clínicas diretas ao paciente, o Alzheimer também traz implicações jurídicas, como a interdição. A medida é adotada quando a pessoa não tem mais capacidade de tomar decisões de forma autônoma. “O suporte familiar é fundamental em todas as fases, tanto no cuidado quanto na tomada de decisões importantes”, reforça.