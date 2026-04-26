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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:52
O carro da equipe do cantor pernambucano Anderson Neiff foi alvo de um ataque a tiros na manhã deste domingo (26). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo com perfurações após o crime.
As imagens mostram a van do “Rei do brega funk” com pelo menos dois buracos deixados pelos disparos na parte traseira do veículo. Ambos atingiram o vidro traseiro.
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo
Segundo informações do portal g1, o veículo foi alvejado por volta das 6h30 deste domingo, quando passava pelo Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo.
Anderson Neiff foi atingido nas costas e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia.
As informações iniciais indicam que o carro foi atingido por homens em uma motocicleta, que se aproximaram e dispararam contra o veículo da equipe.