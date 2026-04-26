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Vídeo mostra marcas de tiros na van usada pelo cantor Anderson Neiff durante ataque; veja

Músico foi baleado e internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:52

Carro de Anderson Neiff foi alvo de ataque a tiros
Carro de Anderson Neiff foi alvo de ataque a tiros Crédito: Reprodução

O carro da equipe do cantor pernambucano Anderson Neiff foi alvo de um ataque a tiros na manhã deste domingo (26). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo com perfurações após o crime.

As imagens mostram a van do “Rei do brega funk” com pelo menos dois buracos deixados pelos disparos na parte traseira do veículo. Ambos atingiram o vidro traseiro.

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos por Reprodução
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Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução

Segundo informações do portal g1, o veículo foi alvejado por volta das 6h30 deste domingo, quando passava pelo Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo.

Anderson Neiff foi atingido nas costas e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia.

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As informações iniciais indicam que o carro foi atingido por homens em uma motocicleta, que se aproximaram e dispararam contra o veículo da equipe.

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