BRASIL

Vídeo mostra marcas de tiros na van usada pelo cantor Anderson Neiff durante ataque; veja

Músico foi baleado e internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:52

Carro de Anderson Neiff foi alvo de ataque a tiros Crédito: Reprodução

O carro da equipe do cantor pernambucano Anderson Neiff foi alvo de um ataque a tiros na manhã deste domingo (26). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo com perfurações após o crime.

As imagens mostram a van do “Rei do brega funk” com pelo menos dois buracos deixados pelos disparos na parte traseira do veículo. Ambos atingiram o vidro traseiro.

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo 1 de 4

Segundo informações do portal g1, o veículo foi alvejado por volta das 6h30 deste domingo, quando passava pelo Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo.

Anderson Neiff foi atingido nas costas e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia.